La Tunisia sospende l'arrivo dei voli Emirates nel Paese

Il ministero tunisino dei Trasporti ha deciso in serata di sospendere temporaneamente le attività in Tunisia della compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti Emirates. Lo rendono noto i media locali precisando che il divieto ad operare riguarda in particolare i voli da e verso Tunisi e sarà tolto «quando la compagnia troverà una soluzione al blocco attuale, in conformità alle legge e alle convenzioni internazionali».



Una decisione motivata dal divieto di venerdì scorso di ingresso negli Emirati per le cittadine tunisine, prescrizione ancora in vigore secondo molte testimonianze nonostante l'annuncio del ministero degli Esteri emiratino che ha spiegato che la decisione temporanea è stata imposta per «motivi di sicurezza contingenti e temporanei».



La decisione degli Emirati Arabi Uniti non è piaciuto ai tunisini, in particolare dalle donne che hanno invaso la pagina Facebook della Emirates Airlines riempiendola di critiche e di inviti al boicottaggio e lanciato proteste in rete con diversi hashtag tra cui #Nowomennofly. La portavoce del presidente della Repubblica tunisina, Saida Garrache, in mattinata ha smentito una crisi diplomatica tra i due Paesi parlando piuttosto di una situazione in cui ciascuno difende i propri interessi legittimi. «La Tunisia può capire le preoccupazioni degli Emirati, ma non può accettare un tale trattamento nei confronti delle donne tunisine», ha detto Garrache.

Lunedì 25 Dicembre 2017, 11:17 - Ultimo aggiornamento: 25-12-2017 22:09

