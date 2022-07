Aerei low cost, è finita un'era? Da Ryanair a EasyJet i conti non tornano (e i prezzi aumenteranno sempre più)

Da che pulpito viene l'anatema: «Troppi bassi i prezzi dei biglietti delle compagnie aeree "a prezzi bassi"»? Troppo low i prezzi delle “low cost”? Dal pulpito supremo, da Micheal O'Leary, dal 1994 ceo di Ryanair fondata nel 1985 da Tony Ryan, il duo irlandese che sfruttando fino al limite massimo la deregulation del 1997 ha rivoluzionato il mercato dei viaggi aerei sbaragliando le compagnie tradizionali e regalando ormai a due generazioni il piacere di volare scomodamente in ogni angolo dell'Europa e del Nordafrica come prima si poteva fare solo in treno con Interrail. Memorabili i voli dal costo di zero euro offerti nei primi anni 2000: un brivido prenotare on line quei biglietti gratuiti a cui all'epoca andavano aggiunte solo le spese aeroportuali (una manciata di euro) o per eventuali bagagli da imbarcare. “Viaggiare leggeri” è un altro dei grandi insegnamenti del mondo low cost.

Ora però i conti non tornano più: già nei primi anni seguenti al 1997, con le compagnie aeree anche nazionali che cadevano come birilli, c'era chi vaticinava uno scenario con pochi superstiti, guardacaso le compagnie più robuste e con il mercato più vasto (quelle della penisola arabica e quelle asiatiche, ad esempio) affiancate da un paio di low cost tipo Ryanair ed Easy Jet. Ed era proprio quello il percorso fino a quando due eventi imprevedibili e consecutivi, se non sovrapposti, come la pandemìa di Covid e l'aggressione della Russia all'Ucraina, con un nuova impennata dei prezzi dei carburanti e dell'inflazione, hanno accelerato il preventivato traguardo: i prezzi delle low cost non potranno più essere così bassi anche perché la strategia "no frills" ha raschiato via tutto il possibile (bevande e snack solo a pagamenti) mentre al tempo stesso aumentavano gli espedienti per incassare il più possibile dal "contorno": dal check in al banco al labirinto dei prezzi dei bagagli. E' vero che qualche anno fa lo stesso O'Leary aveva persino ipotizzato il ritorno del prezzo zero per i biglietti (e se costano 9,9 euro per un Londra-Bergamo oggi disponibile non ci troviamo troppo lontani da quel non prezzo) in maniera sistematica e non legata ad offerta: i profitti sarebbero comunque arrivati dal "contorno" e della quota che la compagnia incassa per ogni viaggiatore che attraversa il tunnel dei duty free shop. Ma era il 2017, quando Ryanair portò in volo 118 milioni di passeggeri grazie alle 2000 tratte in 33 paesi europei, Nordafrica e Medio Oriente con una flotta di mezzo migliaio di Boeing 737.

Due anni dopo la mannai della pandemia, quattro anni dopo la guerra in Ucraina. Ecco allora Michael O'Leary che annuncia che le tariffe aumenteranno nei prossimi cinque anni perché - lui - «si è stancato di spendere di più per il treno fino a Stansted (il molto periferico aeroporto hub di Ryanair a nord di Londra, ndr) che per il volo fino a Roma. Un'assurdità».

In realtà, secondo rilevamenti negli Stati Uniti, le tariffe sono già aumentate del 18% ad aprile, il più grande balzo dal 1963. «Io e Stelios Haji-Ioannou di EasyJet abbiamo creato il fenomeno delle compagnie low cost - ha detto Financial Times - Ma ora non è più sostenibile questo mondo».

Ohibò, un mondo non più sostenibile, guardacaso proprio ciò che ripetendo i dipendenti diretti e indiretti delle low cost che in questi giorni di ripresa stanno scioperando mandando in tilt gli aereoporti di mezzo mondo.

Gli analisti aveva indicato in almeno 4 anni il recupero dei traffici pre Covid, ma i fatti li hanno smentiti. Nonostante le varianti Omicron mordano ancora, la richiesta di voli è schizzata alle stelle. Le compagnie e gli aeroporti, stremati dai vuoti pandemici, avevano però snellito gli organici che adesso non sono adeguati per il boom di passeggeri. E in più sono venuti a galla i limiti più scabrosi del sistema low cost: i salari low dei dipendenti che ora scioperano, mentre non può scioperare chi manca all'appello. Non vale solo per questo settore, ma il dopo pandemìa è segnato dal fatto che non ci trovano più abbastanza persone che accettano stipendi bassi. Infine, sotto questa cappa di nubi, il prezzo del carburante lievitato per colpa dell'aggressione russa all'Ucraina. La tempesta perfetta per segnare se non la fine almeno l'inizio della fine dell'era delle compagnie low cost.