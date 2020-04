Coronavirus, il videomessaggio emozionante di British Airways: «Non è il momento di viaggiare, ma quando decolleremo sarà epico»

Il coronavirus ha bloccato moltissimi voli in tutto il mondo. British Airways, costretta a mantenere solo il 5% della sua attività ordinaria, ha realizzato un videomessaggio commovente rivolgendosi direttamente alla Gran Bretagna e ai suoi cittadini. «Cara Gran Bretagna, con una piccola flotta operativa riusciamo a riportare le persone a casa. Sappiamo che ora non è il momento di viaggiare, ma quando decolleremo di nuovo sarà epico. Dalla nostra famiglia alla tua, grazie. Ci vedremo molto presto», è il testo ufficiale che accompagna il filmato rilanciato da Independent.

A realizzarlo ci hanno pensato alcuni membri degli equipaggi e il personale di terra e di volo. «Anche tu ci manchi», afferma Louise Naismith, membro senior dell'equipaggio di cabina della British Airways, nel videomessaggio di circa un minuto della compagnia aerea alla nazione. Come lei, altre decine di persone: ingegneri, trasportatori, personale dei call center e piloti. Le location di "Dear Britain" vanno dall'hangar all'aeroporto e a casa.

British Airways continua a volare su rotte nazionali, europee e intercontinentali. Cinque dei sei voli a lungo raggio sono diretti verso destinazioni statunitensi: Boston, Chicago, Los Angeles, New York JFK e Washington DC. L'unico altro servizio intercontinentale è la capitale sudcoreana, Seoul.

La compagnia aerea ha recentemente dovuto far fronte a critiche per aver rimosso la possibilità per i passeggeri di richiedere rimborsi per voli cancellati online. I clienti non ottengono rimborsi, ma vengono indirizzati verso un "buono di viaggio futuro".

