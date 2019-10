Siria, uccisi 5 soldati turchi. Trump: «Sanzioni per Ankara se agirà in modo disumano»

Intanto il presidente americanosi è detto d'accordo con la decisione di imporre sanzioni sullase l'esercito di Ankara non agirà in modo «umano» nel nordest della Siria . È così che Trump ha risposto al senatore repubblicano, che ha lanciato un'iniziativa bipartisan con il democratico Chris Van Hollen per l'imposizione di sanzioni nei confronti del presidente turco, del suo vice presidente Fuat Oktay e del ministro della Difesa turco Hulusi Akar.«Io e Lindsey la pensiamo in modo diverso. Ma concordiamo sulle sanzioni», ha detto Trump. Anzi, ci saranno «molto più che sanzioni» se il presidente Erdogan «non agirà nel modo più umano possibile». A proposito dei turchi, Trump ha detto che «volevano combattere ed ecco che lo stanno facendo. Lo aspettavano da tempo».