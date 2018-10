Martedì 16 Ottobre 2018, 10:53 - Ultimo aggiornamento: 16-10-2018 12:16

Le forze dell'ordine turche hanno aperto il fuoco contro unche si dirigeva verso ildi Ankara, dopo aver ignorato l'alt della polizia. Il conducente del veicolo, identificato come il 45enne Aydin Sakarya, è stato ferito a una gamba e successivamente fermato dalle forze di sicurezza, che ora lo stanno interrogando.LEGGI ANCHEGli agenti hanno anche sparato alle ruote del veicolo, che ha sbandato travolgendo alcune autorità parcheggiate. Secondo le prime ricostruzioni, il sospetto avrebbe confessato di avere in mente un attacco contro l'ambasciata israeliana. Non è chiaro se l'uomo soffra di disturbi mentali. Lo riportano media locali.