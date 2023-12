Mes, maggioranza propone parere contrario alla ratifica: ma Forza Italia si "stacca"

Quando l'orologio è puntato sulle 8.30, a Montecitorio è l'ora del Mes. O meglio, per la maggioranza, di decidere da che parte stare. Un regolamento di conti che, passando per la capigruppo della commissione Bilancio, sembra portare dritto ad una spaccatura nel governo. Lega e FdI infatti, durante la riunione che ha provato a delineare l'orientamento della maggioranza sul fondo Salva-banche, si sono dette pronte a votare favorevolemente rispetto al parere contrario della commissione. Un enorme giro di parole per dire, in pratica, "no" alla ratifica del Mes. Forza Italia però, da sempre favorevole al Trattato, si stacca e comunica agli alleati la propria idea di astenersi. La situazione si fa caotica. La distanza potrebbe dover essere marcata in Aula già in mattinata.

Il Mes infatti è il terzo punto all'ordine del giorno dei lavori, ma non è escluso che possa risalire il programma e finire subito nell'emiciclo.

A quel punto, il messaggio inviato a Bruxelles sarebbe poco fraintendibile e, all'indomani dell'intesa sul Patto di Stabilità, metterebbe in una posizione scomoda chi - come i ministri Giorgetti e Fitto - lavorano gomito a gomito con la Commissione europeo. Un rischio che merita ulteriori approfondimenti. E, non a caso, a Montecitorio si apre il limbo dell'attesa. I lavori della Bilancio sono momentaneamente sospesi, si aspetta un via libera politico da palazzo Chigi.