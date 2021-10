Turismo, nel 2021 per 6 italiani su 10 vacanze last minute e brevi. Nel 2022 si viaggerà verso mete lontane

Per 6 italiani su 10 le vacanze 2021 sono state brevi e last minute, uno scenario che si contrapporrà alla scelta di viaggi molto lunghi nel 2022. Nell'anno corrente i dati parlano del 61% delle prenotazioni orientate su vacanze da 2 a 6 giorni, bloccate prevalentemente sotto data con una finestra di prenotazione che va da 0 a 15 giorni prima della partenza (33%). Lo rileva il report «A year in travel by eDreams Odigeo 2021». Complice la difficoltà negli spostamenti e l'incertezza, la maggioranza dei voli è stata a corto raggio (98%) e nazionale (52%). La pandemia ha contribuito a plasmare nuove abitudini dei consumatori.

Tra le destinazioni più cercate per volare il prossimo anno invece compaiono nella top 10, come mete a lungo raggio, New York al primo posto, la capitale delle Maldive al quarto, e poi Dubai al sesto e Tokyo al settimo. In chiusura di classifica si piazzano, invece, due grandi classici americani come Los Angeles in ottava posizione e Miami alla nona. Completano il ranking Parigi e Londra, che chiudono il podio, seguite da Amsterdam, e in ultima posizione, Milano.