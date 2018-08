Uccide la figlia malata lanciandola giù dal ponte: aveva cercato donazioni

Venerdì 3 Agosto 2018, 11:09 - Ultimo aggiornamento: 03-08-2018 11:16

Una donna di 26 anni,, è accusata di aver ucciso la sua bambina di quattro anni gettandola giù da un ponte in un fiume inLa piccolaè morta annegata giovedì pomeriggio.Il corpo è stato rinvenuto dai sommozzatori neldopo le prime segnalazioni e alcuni testimoni raccontano di aver visto la donna lanciare la figlioletta poco prima. La donna, che si trova in carcere, deve rispondere dell'accusa di omicidio di primo grado. «È una scena folle, le persone che ci hanno contattato sono scioccate. Stiamo ancora cercando di mettere insieme molti dei pezzi. La mamma è in stato di detenzione e in questo momento stiamo cercando di ottenere delle risposte», ha detto il capo della polizia di Tampa,in una dichiarazione a WSVNQuando è stata arrestata, la madre stava camminando in una strada non lontana da luogo del ritrovamento dopo aver rubato un’auto a St. Petersburg. Nove mesi fa aveva creato una paginachiedendo donazioni per la figlia che soffriva di un disturbo autistico. «Il mio obiettivo è quello di iniziare a risparmiare per le apparecchiature per la terapia, e anche per il futuro di je'hyrah - si legge sulla pagina. - Voglio cercare di mettermi in contatto con altre persone che soffrono di autismo e mi piacerebbe dare loro strategie e risorse che ho imparato».