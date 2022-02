Ucraina, la guerra dei bambini: dalle terapie intensive neonatali nei bunker ai «giochi-bomba» dagli aerei russi

Fragili come foglie, avvolti nelle coperte che in tempi di guerra sostituiscono le incubatrici. A Dnipro, nella zona est dell’Ucraina, un rifugio antiaereo è diventato una terapia intensiva per neonati. I piccoli sono stati trasferiti qui dall’ospedale pediatrico e portati in braccio dalle infermiere che li cullano cercando di abbozzare un sorriso. Vogliono salvarli: restare in reparto è troppo pericoloso, mentre i carri armati russi tentano...

