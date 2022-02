Ucraina, Scholz: «La Russia dia segnali di de-escalation». Di Maio va a Kiev. L'ambasciatore in Gb: potremmo rinunciare alla Nato. Poi il dietrofront

La crisi ucraina con 130.000 soldati russi segnalati in avvicinamento al confine continua a destare grandi preoccupazioni nel mondo. Una possibile invasione avrebbe ripercussioni su vasta scala e in vari settori, non ultimo quello del traffico aereo. Borse in segno negativo stamani e prezzi del petrolio ancora in rialzo. Molti cittadini stanno lasciando Kiev in queste ore e tornano a casa anche numerosi italiani. La situazione nel Paese sembra, però, abbastanza tranquilla. «Panico non ce n'è, ce n'è molto di più fuori. Molti telefonano o scrivono per chiedere come va, ma per ora nel Paese è tutto tranquillo». Anna, ricercatrice torinese rientrata nella tarda serata di ieri in Piemonte con un volo da Kiev, descrive così il clima che si respira in Ucraina. Intanto nelle prossime ore il ministro degli Esteri Luigi Di Maio potrebbe andare a Kiev.

Ucraina, patria e fucile, il ritorno dei veterani del Donbass

Ucraina, la diretta della giornata

Questi i fatti principali di oggi sulla crisi ucraina.

Ore 11.00 - G7: pronti a sanzioni con impatto enorme sulla Russia. «La nostra priorità immediata è sostenere gli sforzi per una de-escalation della situazione» ma se Mosca intensifica l'azione militare il G7 «è pronto a imporre collettivamente sanzioni economiche e finanziarie con conseguenze enormi e immediate sull'economia russa», affermano i ministri della Finanza del G7.

Ore 10.40 - La smentita sulla rinuncia di Kiev alla Nato. Un caso si è aperto in Ucraina sulle parole dell'ambasciatore in Gran Bretagna, Vadym Prystaiko, che sembrano aprire alla possibilità di fare marcia indietro sull'adesione alla Nato se questo servisse ad evitare una guerra con la Russia. L'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky gli ha chiesto pubblicamente di spiegarsi, riaffermando che l'ingresso nel Patto atlantico rimane l'obiettivo di Kiev. In un'intervista alla Bbc l'ambasciatore Prystaiko ha detto che il suo Paese potrebbe essere «flessibile» sul suo obiettivo di unirsi alla Nato. «Specialmente - ha aggiunto - quando siamo minacciati così, ricattati così». Il portavoce del presidente Zelensky, Serghei Nikiforov, citato dall'agenzia Unian, ha invece ribadito che «il corso nordatlantico ed europeo rimane una priorità assoluta» per l'Ucraina, ed è anche sancito dalla Costituzione. «Il signor Ambasciatore ha usato la parola "flessibilità". Penso - aggiunge Nikiforov - che valga la pena dargli l'opportunità di spiegare cosa aveva esattamente in mente prima di trarre conclusioni». Da parte sua il portavoce del ministero degli Esteri, Oleg Nikolenko, ha affermato che le parole dell'ambasciatore «sono estrapolate dal contesto». Vadym Prystaiko ha comunque corretto e spiegato oggi la sua affermazione: il diplomatico ha negato d'aver voluto ipotizzare una rinuncia e ha ribadito come l'obiettivo di chiedere l'adesione alla Nato sia ora inserito nella stessa Costituzione ucraina. Una puntualizzazione cui ha fatto eco quella del dicastero degli Esteri di Kiev, ripresa stamattina dalla stessa Bbc, il quale ha anche ripetuto che l'Ucraina cerca «garanzie per la propria sicurezza» e che secondo l'attuale governo «il miglior modo» per ottenerle resta la ricerca di «un'adesione immediata alla Nato».

Ore 10.30 - Giappone riduce personale dell'ambasciata di Kiev. Il Giappone segue l'avvertimento dell'alleato statunitense e decide di ridurre al minimo il personale della propria Ambasciata a Kiev, a fronte del massiccio dispiegamento dell'esercito russo ai confini con l'Ucraina, con l'esacerbarsi delle tensioni geopolitiche. La sede diplomatica nipponica aveva già esortato venerdì i connazionali a lasciare il Paese in tempi rapidi, e ha comunicato che da oggi i servizi saranno ulteriormente ridotti. Il ministro degli Esteri, Yoshimasa Hayashi - che nel fine settimana ha partecipato ad un incontro alle Hawaii con le delegazioni di Stati Uniti e Corea del Sud, ha detto che la situazione è altamente instabile, confermando l'avviso ad evacuare «immediatamente e nel modo più sicuro possibile». Il capo di Gabinetto Hirokazu Matsuno ha riferito ai media che il Giappone collaborerà con la comunità internazionale e i Paesi del G7 per coordinarsi sul raggiungimento di una soluzione negoziale.

Ore 10.20 - Il Cremlino: «Relazioni con Washington al minimo». Le relazioni tra Mosca e Washington sono a un «livello bassissimo». Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Ci sono alcuni canali di dialogo, ha affermato in dichiarazioni ai media russi riportate dalla Bbc, ma quando si tratta di «rapporti bilaterali, si può parlare solo in negativo». «Siamo a un punto molto, molto basso». I presidenti dei due Paesi «parlano, c'è dialogo su altri fronti», ha detto ancora Peskov, affermando che si tratta di un aspetto positivo «perché solo un paio di anni fa non c'era dialogo, non c'erano contatti del genere».

Ore 10.05 - La Germania chiede alla Russia un de-escalation. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto alla Russia «segnali immediati di de-escalation» durante la sua visita a Kiev. Domani Scholz sarà a Mosca. Su Twitter, il cancelliere tedesco ha avvertito che ci saranno «conseguenze pesanti» per la Russia se deciderà di invadere l'Ucraina.

Auf dem Weg in die #Ukraine. Heute in Kiew und morgen in Moskau werde ich unsere Gespräche zur weiterhin sehr ernsten Lage an der Grenze der Ukraine fortführen. In Kiew ist mir wichtig, der Ukraine unsere fortdauernde Solidarität und Unterstützung auszudrücken. (1/2) pic.twitter.com/OjpKU4g490 — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 14, 2022

Ore 9.48 - Borse in calo. Le Borse europee proseguono la seduta pesante con gli investitori che si mostrano fortemente nervosi per i rischi di una guerra tra Russia e Ucraina. Sui listini pesa il calo delle banche (-3,6%), delle utility (-2,1%) e dell'energia (-1,5%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro scende a 1,1311. L'indice d'area stoxx 600 cede il 2,7%. In flessione Francoforte (-3,2%), Parigi (-3,3%), Madrid (-3,1%), Milano (-3,5%) Londra (-1,8%). La corsa del petrolio rallenta ma i prezzi restano sui massimi. Il Wti si attesta a 93,30 dollari al barile e il Brent a 94,40 dollari. Il prezzo del gas ad Amsterdam sale a 83,60 euro al Mwh (+7,6%). A Londra sale a 201 penny (+8,1%).

Ore 8.15 - Ucraina: potremmo rinunciare alla Nato. Poi il dietrofront. L'Ucraina potrebbe decidere di rinunciare a portare avanti i piani per l'adesione alla Nato per evitare la guerra con la Russia. Lo ha dichiarato l'ambasciatore ucraino in Gran Bretagna, Vadym Prystaiko, intervistato dalla Bbc. In quella che sarebbe una grande concessione alla Russia, secondo il diplomatico Kiev potrebbe dimostrarsi «flessibile» rispetto alle sue ambizioni verso la Nato. Rispondendo a una domanda su un possibile cambio della posizione ucraina rispetto all'adesione alla Nato, Prystaiko ha detto che sì, «potremmo» cambiare la nostra posizione. «Soprattutto se saremo minacciati, ricattati e spinti a farlo», ha detto Prystaiko. In realtà poi è arrivato il dietrofront: «È un fraintendimento - ha poi chiarito alla Bbc l'ambasciatore Prystaiko - Dobbiamo semplicemente trovare una soluzione entro domani».

Ucraina, il portavoce del ministero degli Esteri: «Mosca non ha i numeri per entrare a casa nostra»

Ore 8.02 - Rientrano gli italiani da Kiev. «Panico non ce n'è, ce n'è molto di più fuori. Molti telefonano o scrivono per chiedere come va, ma per ora nel Paese è tutto tranquillo». Anna, ricercatrice torinese rientrata nella tarda serata di ieri con un volo da Kiev, descrive così il clima che si respira in Ucraina. «La gente va al cinema, al teatro, ci sono cantieri aperti ovunque, la vita scorre in modo normale e nulla fa pensare che stia per accadere qualcosa - racconta la donna al suo arrivo all'aeroporto di Caselle Torinese in una video intervista all'ANSA - Sono partita da Odessa in treno, poi ho preso l'aereo: segnali d'allarme non ne ho visti». Il suo punto di vista, precisa, non è quello di un turista. «Ero là da inizio gennaio, ho avuto modo di vivere e di parlare in mezzo agli ucraini e tutti dicono che non accadrà nulla». Nonostante l'invito della Farnesina a lasciare l' Ucraina a scopo precauzionale a causa delle preoccupazioni per una possibile escalation militare, per ora sono pochi quelli che se ne stanno andando. «Là è tutto tranquillo, anche all'aeroporto, non ho visto niente di strano», riferisce Constantine. «Un pò di paura c'è, ma per ora in pochi se ne vanno», aggiunge una donna, che preferisce non essere citata, gli occhi nascosti dietro a un grosso paia di occhiali da sole. C'è anche chi è convinto che quello della Russia sia un bluff: «Una guerra avrebbe costi troppo alti, in termini economici e di vite umane, non accadrà nulla», sostiene un giovane italiano.

Ore 3.53 - 130.000 soldati al confine. Sono 130.000 i militari russi al confine con Ucraina, secondo l'intelligence americana, che ha rivisto al rialzo la precedente stima di 100.000 di cui ha parlato negli ultimi giorni e ha aggiornato Joe Biden. Lo riportano i media Usa.