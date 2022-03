Ucraina, in hotel coi fucili alla nuca: «Siete infiltrati dei russi»

È stato un attimo. Sono sul letto, sto scrivendo un post sul mio blog. Da quando sono in Ucraina non ho mai avuto tempo per aggiornare questo diario. Andrea Carrubba, il fotografo con cui condivido la stanza, è anche lui steso sul letto, ancora in pigiama. È un paio di giorni che ha qualche linea di febbre. Lo stress, il mangiare quando si può, il correre continuamente da una parte all’altra, il freddo. E qui poi, usare la mascherina per...

