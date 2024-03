Ucraina guerra diretta oggi 2 marzo, Kharkiv e Odessa colpite con droni russi nelle notte: morti e feriti, Kim Jong-un blocca l'invio di armi a Putin. Abbattuto un Su-34

Ucraina, le ultime notizie sulla guerra scatenata oltre due anni fa dalla Russia: l'esercito russo continua l'offensiva sul fronte orientale sia a nord sia a sud. E riparte anche la guerra delle cifre: secondo Kiev laa Russia ha perso 415.640 soldati in Ucraina dall'inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Questo numero include 960 vittime subite dalle forze russe nell'ultimo giorno. Secondo il rapporto , la Russia ha perso anche 6.624 carri armati, 12.611 veicoli corazzati da combattimento, 13.267 veicoli e serbatoi di carburante, 10.153 sistemi di artiglieria, 1.003 sistemi di razzi a lancio multiplo, 696 sistemi di difesa aerea, 346 aerei, 325 elicotteri, 7.829 droni, 25 imbarcazioni e un sottomarino.

La guerra delle cifre

Secondo Mosca le unità del Battaglione Sud russo hanno migliorato la loro posizione in prima linea nell'area di Donetsk, facendo perdere al nemico fino a 410 soldati.

I bombardamenti

Un attacco di droni russi a Odessa ha ucciso all'alba due persone e ne ha ferite almeno sette. Lo ha riferito il ministro degli Interni ucraino Ihor Klymenko. Tra i sette feriti c'è un bambino di tre anni attualmente ricoverato in ospedale per una ferita alla gamba. Secondo quanto riportato, anche sei adulti sarebbero in condizioni da moderate a gravi. Tra le altre vittime figurano una donna incinta e una ragazza di 26 anni in gravi condizioni. Un drone ha colpito il nono piano di un grattacielo residenziale. Due persone sono state trovate morte, sepolte sotto le macerie. Secondo Klymenko, altre sette persone risultano disperse. Molti appartamenti vicini sono rimasti senza riscaldamento a causa degli attacchi.

Esplosioni sono state segnalate questa notte nella città ucraina nordorientale di Kharkiv, rende noto il sindaco Ihor Terekhov citato dai media locali. L'esercito di Kiev aveva avvertito nelle ore precedenti del movimento di droni d'attacco russi del tipo Shahed in direzione della città, situata a soli 30 chilometri dal confine con la Russia. Kharkiv non è ancora abbastanza sicura perché i residenti possano tornare in città, ha detto ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una conferenza stampa con il primo ministro olandese Mark Rutte. Secondo i dati di Kiev, più di 20.000 edifici sono stati distrutti a Kharkiv dal 24 febbraio 2022. Il mese scorso un drone russo ha colpito una stazione di servizio della città ucraina nordorientale, provocando un vasto incendio che ha inghiottito 15 case residenziali e ucciso almeno sette persone tra cui tre bambini.

Si-34 russo abbattuto

L'Ucraina rivendica, per ora senza conferme russe, l'abbattimento con un missile terra-aria di un cacciabombardiere pesante Su-34 delle forze aerospaziali russe.