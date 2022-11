Ucraina, diretta della guerra oggi 5 novembre, 254° giorno di scontri e decimo mese dall'invasione voluta dalla Russia di Putin.

La controffensiva ucraina sale di intensità Le truppe ucraine hanno lanciato quattro missili Himars, forniti a Kiev dagli Stati Uniti, contro Svatovo, nella «Repubblica popolare» di Luhansk. «Le formazioni armate dell' Ucraina hanno condotto bombardamenti sul villaggio di Svatovo con quatto missili Himars», si legge sul canale Telegram dell'ufficio di rappresentanza della 'Repubblica'.

La Russia lancia appelli agli alleati di Kiev

«Dobbiamo pensare oggi non a pompare Kiev con armi aggiuntive, ma a come trovare una soluzione negoziale. E' impossibile risolvere completamente il problema sul campo di battaglia»: lo ha affermato l'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov parlando alla stampa, secondo quanto riporta la Tass, aggiungendo che un miglioramento delle relazioni tra Russia e Stati Uniti non è all'orizzonte in una prospettiva di medio termine. «Riguardo alle nuove decisioni dell'amministrazione americana su forniture aggiuntive di armi all' Ucraina, vorrei sottolineare che i nostri cosiddetti partner continuano con una politica sbagliata credendo che il problema possa essere risolto sul campo di battaglia e continuano a spendere più energie e mezzi. Ora stanno accumulando forze armate vicino ai confini russi», ha detto Antonov. L'ambasciatore, parlando a San Francisco, ha poi lamentato che «il personale degli uffici del consolato russo negli Stati Uniti continuerà a diminuire perché i termini della missione del personale scadono e la parte americana non sta rilasciando nuovi visti per loro».