Ucraina, il piano di pace in 15 punti: dal cessate il fuoco alla neutralità. La bozza rivelata dal Financial Times

Un piano di pace in 15 punti che include il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe se l'Ucraina dichiara la neutralità e accetta limiti alle forze armate. È il contenuto della bozza di accordo sulla quale i negoziatori russi e ucraini stanno discutendo, secondo quanto riportato dal Financial Times. Secondo il giornale americano «Ucraina e Russia hanno fatto progressi significativi» lavorando a questo piano.

Ucraina, il piano di pace in 15 punti

La bozza del piano di pace in Ucraina include la rinuncia da parte dell'Ucraina alla Nato e la promessa di non ospitare basi militari straniere o armi in cambio di protezione da alleati quali Stati Uniti, Gran Bretagna e Turchia. Le garanzie occidentali per la sicurezza ucraina potrebbero rivelarsi un «grande ostacolo ad ogni accordo, così come i territori» conquistati dalla Russia nel 2014, mette in evidenza il Financial Times.

Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha detto al Financial Times che qualsiasi accordo deve prevedere che «le truppe della Federazione Russa in ogni caso lascino il territorio dell'Ucraina», attaccato con l'invasione iniziata il 24 febbraio scorso, in particolare le regioni meridionali lungo il Mar d'Azov e il Mar Nero, così come il territorio a est e a nord di Kiev.