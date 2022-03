Ucraina, pilota russo si oppone alla guerra: «Un crimine», il video diventa virale sui social

Non tutti i russi appoggiano la folle campagna militare di Vladimir Putin in Ucraina. Anzi, molti di loro sono fortemente contrari: basti pensare al numero altissimo - e crescente - di persone arrestate a Mosca, San Pietroburgo e altre città per aver manifestato contro l'invasione. Negli ultimi giorni, i principi democratici in territorio russo sono andati distrutti: le repressioni sono aumentate e assistere ad un atto di ribellione diventa sempre più inusuale.

È proprio questo il motivo del boom di reazioni e condivisioni sui social del video di un pilota di linea russo che ha deciso di uscire allo scoperto, parlando del conflitto come «un crimine». Il video, diffuso originariamente su Twitter dal diplomatico ucraino Olexander Scherba, riguarda il comandate di un volo della compagnia aerea Pobeda, sussidiaria della Aeroflot — Russian Airlines: «Signore e signori, è il vostro capitano che vi parla», l'inizio dell'annuncio.

“Ladies and gentlemen, here is your captain speaking. Welcome to Antalya. Thank you for flying with “Pobeda”. Also, from me personally: the war with Ukraine is a crime…”.



This brave 🇷🇺 pilot makes a statement. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/rzUo1BBIP2 — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) March 11, 2022

«Benvenuti ad Antalya e grazie per aver volato con Pobeda. Parlo a nome mio - continua il comandante -, e non della compagnia. Penso che la guerra in Ucraina sia un crimine. Credo inoltre che ogni cittadino ragionevole sarà d’accordo con me e farà di tutto per fermarlo». Un atto del genere potrebbe costare al pilota una condanna o pesanti ritorsioni, dato che gli stessi media russi sono stati costretti a non utilizzare le parole “guerra” o “invasione” per riferirsi a quanto sta accadendo oltre il confine.