Ucraina, ultimatum Kiev a Mosca: 48 ore per dare spiegazione su esercitazioni militari al confine

L'Ucraina lancia un ultimatum alla Russia. Se entro 48 ore Mosca non fornirà spiegazioni dettagliate sulla natura delle esercitazioni militari in corso a ridosso dei confini del Paese, Kiev si rivolgerà ai Paesi Osce per convocare una riunione straordinaria dell'Organizzazione. «Abbiamo ufficialmente innescato il meccanismo per la riduzione dei rischi previsto dal paragrafo III del Documento di Vienna (un accordo dell'Osce per il controllo degli armamenti convenzionali, ndr), e richiesto alla Russia di fornire spiegazioni dettagliate delle sue attività militari nelle regioni adiacenti al territorio del nostro Paese e in quelli occupati provvisoriamente, ha scritto in un tweet, il ministro degli Esteri ucraino, Dmitro Kuleba.

Ucraina, ultimatum alla Russia

«Secondo il documento di Vienna, la Russia ha il dovere di fornire spiegazioni dettagliate sugli obiettivi, la precisa localizzazione e le date della fine delle sue esercitazioni militari così come la designazione, la catena di comando e il numero e il tipo di formazioni militari e degli equipaggiamenti impiegati», aggiunge, precisando che la «Russia ha 48 ore per rispondere».

«In caso di mancata risposta o di risposta insufficiente o irrilevante, l'Ucraina si rivolgerà alla Russia, e ad altri Paesi firmatari del Documento di Vienna, per convocare una riunione straordinaria in cui la Russia dovrà fornire spiegazioni. «Continueremo a usare tutti gli strumenti diplomatici per garantire la sicurezza dell' Ucraina», ha quindi concluso Kuleba.

Ministro Gb: «La Russia assicura che non invaderà»

«Abbiamo ascoltato chiaramente dal governo russo che non c'è intenzione di invadere l'Ucraina». Lo ha detto oggi il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, dopo un colloquio a Mosca con l'omologo Serghei Shoigu. Wallace ha aggiunto di avere da parte sua raccolto «anche alcune delle preoccupazioni» di Mosca riguardo alla sua sicurezza e che Londra intende «fare di tutto per una de-escalation delle tensioni». Il ministro di Boris Johnson ha quindi sollecitato la Russia al «dialogo», ammonendo che «un'invasione avrebbe tragiche conseguenze per tutti: per il popolo ucraino, per quello russo e per la sicurezza in Europa».