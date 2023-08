Un francese di 49 anni muore in mare per un arresto cardiaco

Un uomo di 49 anni di nazionalità francese è morto a Quarteira, Algarve, Portogallo. La vittima ha sofferto un arresto cardiaco in un'area non sorvegliata tra la spiaggia di Vale do Lobo e la spiaggia di Loulé Velho.

Secondo un comunicato dell'Autorità Marittima, come ha scritto la stampa locale, l'uomo è stato tirato fuori dall'acqua dai bagnanti ed è stato assistito sul posto dai bagnini fino all'arrivo deli soccorsi. Purtroppo, però nonostante le manovre di rianimazione l'uomo non ha resistito ed è deceduto.