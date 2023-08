Bambina di 7 anni scomparsa in spiaggia, trovata dopo ore a 4 km di distanza: mattina di paura a Jesolo

Una bambina di 7 anni scompare e per ore sulla spiaggia si scatena il caos con elicottero, forze dell'ordine e anche bagnanti impegnati nelle ricerche. Il teatro della vicenda è Jesolo, notissima meta estiva veneta che in questo periodo vede che i suoi arenili stipati sino all'inverosimile. A lanciare l'allarme improvvisamente è una coppia di turisti austriaci che perde il contatto visivo con la figlioletta nell'affollato tratto antistante all'hotel dove la famiglia soggiorna.

Bambina di 10 anni annega in mare nell’Oristanese, si salvano le sorelle. Morta anche una turista

Bambina scomparsa, affannose ricerche

I vigili del Fuoco, visti i primi risultati che non danno esito, decidono di far alzare in volo anche l'elicottero che ha sorvola il litorale più volte. Genitori sempre più in ansia, ma l'epilogo è vicino. Dopo oltre due ore a trovare la piccola è l'assessore al Turismo di Jesolo Alberto Maschi davanti all'arenile del Largo Augustus, dunque a circa 4 chilometri di distanza da dove si era allontanata. «La bambina spiega l'assessore Maschio arrivava da piazza Brescia e si era spostata ancora di più. Un ringraziamento particolare va dato all'Aja ed a un suo consigliere, perché è proprio grazie al loro messaggio, diffuso a tutti i soci, me compreso, se ho avuto la notizia e i riferimenti per riconoscere la bambina». Sulla stessa scia le parole del sindaco Christofer De Zotti: «Subito sono partite le ricerche grazie all'impegno dei bagnini, della Polizia Locale, della Polizia di Stato, della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco dice - e come in tutti i casi simili la bambina è stata ritrovata. Credo che sia giusto ringraziare tutte le persone intervenute». Fine della storia a lieto fine, la famiglia austriaca ha potuto riprendere serenamente la sua vacanza. E la fuga in spiaggia della piccola resterà solo un ricordo da raccontare al ritorno a casa.

Bimba di 7 anni annega in piscina, incastrata sotto i gonfiabili dopo un malore: la piccola muore in ospedale