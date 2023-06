Kata scomparsa, ripresa la maxi ispezione nell'ex hotel Astor dove è sparita la bambina

È stato rivoltato come un calzino l'ex hotel Astor in via Maragliano nella zona nord di Firenze ma di Kata (Mia Kataleya Chiclio Alvarez) nessuna traccia. Con un vasto dispiegamento di uomini e mezzi, i carabinieri del Ros, del Sis e dei Gis hanno fatto ieri, per otto ore, dalle 8 alle 16, una maxi perquisizione della struttura che ieri è stata completamente sgomberata (gli occupanti abusivi erano oltre 140, di cui circa 50 bambini). I militari dei gruppi specializzati dell'Arma sono andati alla ricerca di ogni possibile elemento riconducibile alla bambina di origine peruviana, 5 anni, scomparsa dal cortile dell'ex albergo dal primo pomeriggio di sabato 10 giugno: le ultime immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza mostrano Kata, come i familiari chiamano la piccola sparita, intorno alle 15.01-15.15 uscire e rientrare nell'edificio. Sono state effettuate ispezioni - anche attraverso apparecchiature tecnologiche specifiche (sonde, telecamere e droni) - che hanno permesso di verificare il contenuto di vani angusti, intercapedini, controsoffitti, cunicoli, tubazioni, pozzetti e di un sottotetto, anche normalmente non accessibili dell'Astor, spiegano gli investigatori, «alla ricerca di elementi utili alle indagini». Così sono emersi un'intercapedine con accesso dal giardino utilizzabile come nascondiglio e un vano nascosto nel sottotetto. Ma forse la scoperta più utile per le indagini potrebbe essere una telecamera privata che sorvegliava il cortile e che potrebbe svelare altri movimenti della bambina e dei suoi eventuali sequestratori.