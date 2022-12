L'Ungheria inizia a collaborare con l'Iran, che fornisce armi alla Russia

Il ministro degli Esteri ungherese ha annunciato l'inizio della cooperazione economica con l'Iran. Ha affermato che ciò è necessario per il reinserimento del paese sanzionato nel sistema di cooperazione internazionale, ha affermato su Facebook Peter Szijjarto, ministro degli Esteri e del Commercio dell'Ungheria.

Guerra Ucraina, Onu: «La Russia ha ordinato nuovi droni all'Iran»

Szijjarto ha annunciato un incontro congiunto con il ministro dell'Economia iraniano a Budapest. È così che, a suo avviso, dovrebbe iniziare la loro collaborazione, che porterà alla "normalizzazione della situazione". "Ci sono molti problemi nel mondo, negli ultimi giorni abbiamo visto con quanta facilità i conflitti possono sfuggire al controllo. La minaccia alla sicurezza globale può essere ridotta chiudendo il maggior numero possibile di conflitti", ha scritto il ministro ungherese.

Ha affermato che se l'Iran potesse essere reintegrato nel sistema di partenariato internazionale, sarebbe possibile ottenere progressi significativi nella stabilizzazione dell'intera situazione in Medio Oriente.

È noto che il governo ungherese guidato da Viktor Orban assume una posizione filo-russa. È questo paese che blocca la decisione di assegnare aiuti all'Ucraina dall'UE. Tra tutti i paesi dell'UE, solo l'Ungheria non ha assegnato all'Ucraina assistenza macrofinanziaria e militare bilaterale. Inoltre, ha bloccato a lungo la fornitura di armi all'Ucraina da altri paesi attraverso il suo territorio.

Le informazioni secondo cui l'Iran fornisce alla Russia droni kamikaze sono apparse in estate. Gli Stati Uniti hanno avvertito che l'Iran potrebbe fornire alla Russia droni d'attacco. Successivamente, gli Stati Uniti hanno confermato che i russi avevano iniziato ad addestrarsi con i droni iraniani. Anche allora, l'Iran e la Russia hanno negato la cooperazione.

Il ministero degli Esteri ucraino ha affermato che la fornitura di armi dell'Iran alla Russia lo rende complice dell'aggressione e dei crimini di guerra sul territorio dell'Ucraina. Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha presentato al presidente una proposta per rompere le relazioni diplomatiche con l'Iran. Inoltre, ha invitato l'UE a imporre sanzioni contro l'Iran.

