Uomo arrestato dopo essersi lanciato con il paracadute dalla Torre Eiffel

Uno scalatore è stato arrestato dopo essersi arrampicato e paracadutato dalla Torre Eiffel.

L'uomo è entrato nel monumento, quando era ancora chiuso, ed è stato rapidamente individuato, ha dichiarato la società che gestisce il sito, Sete, in un comunicato.

Secondo la polizia, lo scalatore è salito dal pilastro est con uno zaino. Mentre le forze di sicurezza cercavano di fermarlo, l'uomo si è lanciato con un paracadute. È atterrato allo stadio Émile Anthoine, dove è stato arrestato e portato alla stazione di polizia per aver messo in pericolo la vita di altri, come ha sostenuto la polizia secondo quanto riportato dai media locali.

La Torre Eiffel ha accolto 5,9 milioni di persone nel 2022.

Di recente il monumento ha registrato altri disturbi. Due falsi allarmi bomba hanno costretto l'evacuazione del sito due volte il 12 agosto scorso.