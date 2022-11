​Uomo condannato a 129 anni di carcere per pedofilia

Un uomo australiano, Peter Gerard Scully, è stato condannato a 129 anni di carcere nelle Filippine per essersi reso responsabile di abusi sessuali su minori. Questa è la seconda condanna per Peter Gerard Scully, che sta scontando l'ergastolo per una serie di accuse riguardanti stupro e tratta di minori.

La sentenza è stata emessa contro Peter Gerard Scully e altri tre imputati che sono stati condannati per 60 reati, tra i quali tratta, pedopornografia, abusi sessuali su bambini e stupro.

La condanna ha coinsiderato le storie di sette vittime, tra cui una bambina di 18 mesi e un bambino il cui corpo è stato accultato in una casa presa in affitto da Peter Gerard Scully.

La fidanzata dell'australiano, Lovely Margallo, è stata condannata a 126 anni di reclusione insieme a altri imputati che hanno riportato altre condanne.

L'uomo era già stato arrestato nel 2015, in un'altra città nel sud delle Filippine, per aver avviato un'impresa, che filmava adolescenti provenienti da famiglie povere e violentava ragazze. I video sarebbero stati venduti a clienti in Germania, Stati Uniti e Brasile, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa AFP.

Nel 2011, Peter Gerard Scully era scappato dal suo paese d'origine, l'Australia, con l'accusa di frode.