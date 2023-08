Uomo vive all'interno di un polmone d'acciaio da più di 70 anni, ora ha sviluppato un nuovo modo di respirare

«Respiro da rana». Si chiama così la nuova tecnica utilizzata da Paul Alexander, l'uomo che vive all'interno di un polmone d'acciaio da più di 70 anni. Che riesca a sopravvivere in questo modo non è una novità, ma che invece sia riuscito a sviluppare un nuovo modo per respirare sì.

Il ricovero

Paul aveva solo sei anni quando fu colpito dalla poliomielite, che lo lasciò paralizzato dal collo in giù.

Dove vive

Il ventilatore, che assomiglia a una terrificante bara di metallo, richiede ai pazienti di sdraiarsi all'interno, con il dispositivo fissato saldamente intorno al collo. Funziona creando un vuoto per aspirare meccanicamente l'ossigeno nei polmoni per i pazienti il ​​cui sistema nervoso centrale e la cui funzione respiratoria sono stati devastati dalla poliomielite.

I never realised these iron lungs were a long-term thing until I read about the life of Paul Alexander a few weeks ago. That article has stuck with me ever since. A remarkable existence - people who are determined to make the most of their lives despite their circumstances. https://t.co/LrQ3jrmhxP — Conor (@Ainm91) August 5, 2023

Il nuovo modo di respirare

Mentre era in ospedale, i medici hanno cercato di far respirare Paul da solo, spegnendo la macchina e costringendolo a uscire, ma non ci sarebbe voluto molto perché diventasse blu e svenisse. Tuttavia, ha riferito il Guardian, Paul è riuscito a forzare un po' d'aria nei suoi polmoni usando una tecnica "estenuante" che ha descritto come "respiro di rana".

Il nome tecnico per "respiro da rana" è "respiro glossofaringeo" e comporta l'inghiottire aria e inghiottirla. La fisioterapista di Paul, la signora Sullivan, lo ha aiutato a sviluppare la tecnica di respirazione. Paul ha impiegato un anno per farlo. Nel corso della sua vita è stato in aereo, ha vissuto da solo, si è innamorato, ha pregato in chiesa, ha visitato l'oceano e si è persino ritrovato in uno strip club. Ha anche organizzato un sit-in per i diritti dei disabili e ha pubblicato il suo libro di memorie.