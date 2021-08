Uragano Henri punta New York, allarme per la più grande tempesta tropicale attesa da 30 anni

Allarme uragano sulla costa nordorientale degli Stati Uniti. La tempesta tropicale Henri, che si dirige verso la costa nordorientale degli Stati Uniti minacciando anche New York, si è rafforzata trasformandosi in uragano di categoria 1. Lo riporta il Centro nazionale per gli uragani statunitense.

Quattro milioni di persone si preparano per 'Henri', la prima forte tempesta attesa nella regione in trent'anni, dopo 'Hurricane' Bob del 1991. Un 'warning' è stato diramato agli abitanti della zona sud di Long Island, da Fire Island a Montauk Point, della zona nord, da Port Jefferson Habour a Montauk Point, a New Haven, nel Connecticut, a Watch Hill, nel Rhode Island, e a Woods Hole, nel Massachusetts, una zona che include Block Island, Nantucket e Marthàs Vineyard.

Here are the 5 PM EDT August 20th Key Messages for Tropical Storm #Henri. Parts of the Hurricane Watch area has been updated to a Hurricane Warning for portions of Long Island and Connecticut. Latest Advisory: https://t.co/e0oWvm0XQT pic.twitter.com/xQvqFJoyy8 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 20, 2021

Chiuse le spiagge da domani

Il governatore del Massachusetts, Charlie Baker, ha chiesto ai residenti di evitare spostamenti non necessari e di cancellare eventuali programmi per un week end a Cape Cod o di tornare oggi o la prossima settimana. La New York Civil Emergency Management ha ordinato la chiusura di tutte le spiagge domani e lunedì. In questi due giorni non sarà consentito nuotare. Il governatore del Connecticut Ned Lamont ha dichiarato lo stato di emergenza. A New York City e in alcune zone del Connecticut sono previsti venti fino a 30-40 miglia per ora.

