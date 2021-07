Tempesta tropicale Elsa in Florida, cane poliziotto salva bambina di 12 anni

Mentre la tempesta tropicale Elsa infuriava la notte del 6 luglio, il cane da fiuto Mercy ha rintracciato una bambina di 12 anni che era stata segnalata come scomparsa quel giorno.

Acqua, vento, fuoco: una vera apocalisse climatica quella che ha travolto l’America. Forti piogge e forti venti hanno colpito gran parte del sud mentre Elsa si dirigeva verso la costa. Da quando è arrivata negli Stati Uniti continentali mercoledì, la tempesta, classificata come uragano mentre è passata su Cuba, ha ucciso una persona a Jacksonville, causato inondazioni, abbattuto alberi e lasciato più di 25.000 Floridiani senza energia.

È stato in condizioni meteorologiche così avverse che la famiglia della dodicenne ha chiamato l'ufficio dello sceriffo della contea di Lee, per denunciarne la scomparsa. Era scappata di casa, ha detto a Newsweek Caitlyn Mumma, una delle addette all'informazione pubblica dell'ufficio.

«Oltre all'età della bambina, le condizioni meteorologiche hanno contribuito all'urgenza della chiamata», ha detto Mumma. L'ufficio dello sceriffo ha schierato K-9 Mercy, un segugio femmina, e il suo responsabile, il vice Travis Jelly, per aiutare con la ricerca.

Dopo aver annusato un capo di abbigliamento della dodicenne, Mercy ha seguito l'odore della bambina per più di mezzo miglio attraverso fitti boschi prima di localizzarla, secondo un post su Facebook del 7 luglio dell'ufficio dello sceriffo. L'identità della bambina non è stata resa pubblica. «Per fortuna, Mercy l'ha trovata e l'ha riportata sana e salva a casa dalla sua famiglia», ha concluso il post, che è stato apprezzato più di 3.800 volte.

Mercy è un membro del programma ReUnite dello sceriffo della contea di Lee Carmine Marceno. Sviluppato in collaborazione con United Way e la Sheriff's Youth Activities League, il programma prevede un approccio multistrato per localizzare i dispersi o coloro che sono in pericolo.