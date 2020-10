Usa 2020, 50 Cent sta con Trump: «Non me ne frega niente che non gli piacciano i neri»

«CHE CA**O! (VOTATEperTRUMP)»

50 Cent la tocca pianissimo sul suo profilo Instagram da 26 milioni di follower.

Proprio così: a caratteri cubitali e con tanto di turpiloquio che sa di esausto.

La ragione del contendere?

Le tasse. Quelle tasse che Joe Biden e che il Partito Democratico vorrebbero, in particolare in alcuni Stati, far schizzare oltre i 60 punti percentuali per i redditi superiori ai 400mila dollari l’anno.

E allora il rapper quarantacinquenne originario di New York sbotta e lo fa un po’ contro tutti.

In primis, proprio contro la sua New York: «Fan**lo i Knicks che tanto comunque non vincono mai!».

E ancora, quasi contro la sua razza: «Non me ne frega niente che non gli piacciano i neri».

E, per concludere, a gamba tesissima sul fronte dei soldi: «62%, voi siete fuori dalla vostra ca**o di testa», con la ciliegina sulla torta della faccina che sbuffa.

Non è la prima volta che 50 Cent si schiera al fianco di Trump. Già nel 2016, infatti, aveva manifestato a scena aperta il suo sostegno, in generale ai repubblicani e nello specifico a The Donald. Pubblicando, al tempo, una fotografia che lo ritraeva giusto accanto al tycoon di cui auspicava l’elezione.

Un post controverso, oggi come allora, destinato a scatenare adorazione e rabbia.

Il web e i social specchio dell’America: in fiamme.

(L’ironia della rete: “50 Trump”)

