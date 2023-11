Usa 2024, ex medico della Casa Bianca: «Declino cognitivo, Biden non può più essere presidente»

«Non può più essere presidente» e «le cose andranno ancora peggio, molto rapidamente».

Più chiaro di così, oggettivamente impossibile.

Le parole sono dell’ex medico della Casa Bianca Ronny Jackson. Il destinatario è Joe Biden.

Già al servizio di Bush, Obama e Trump, ospite di una nota trasmissione televisiva, non esita a parlare di «vertiginoso declino cognitivo».

E spiega: «Sono stato in prima linea per più di un decennio e so perfettamente che cosa significhi essere il Commander in Chief di un Paese come gli Stati Uniti d’America». Un lavoro «estenuante, sia da un punto di vista fisico che mentale», rimarca sottolineando in particolare quest’ultimo aspetto.

«Biden non è più in grado, dimostra ogni singolo giorno di non esserlo, è sotto gli occhi di tutti, e le cose andranno ancora peggio».

E così, mentre tra i repubblicani si fa addirittura largo l’ipotesi che debba essere sottoposto a un test cognitivo pena la sua esclusione dalla corsa 2024, Jackson definisce «incredibile la degenerazione mentale sfoggiata nel corso di questo primo mandato», tale da rendere assolutamente impossibile, a suo dire, anche soltanto immaginarne un secondo. «Non possiamo permetterci - proprio come Paese - di avere un presidente del genere per altri 4 anni, Biden ci espone a un rischio enorme».

Nel frattempo, con gli indici di gradimento che sprofondano, l’ennesimo campanello di allarme risuona tra i giovani e i giovanissimi, storicamente schierati con il Partito Democratico, ma attualmente in rotta con un leader che nessuno riconosce. E che, nella fascia d’età tra i 18 e i 34 anni, da tutti i principali sondaggi realizzati anche tra le stesse fila degli elettori registrati a sinistra, viene apostrofato come “scollegato dalla realtà”.

Trump è avanti, secondo alcune rilevazioni persino di 10 punti, e la strategia del PD è tutt’altro che chiara. Qualcuno continua a speculare su una possibile discesa in campo di Michelle Obama, qualcun altro immagina colpi di scena ulteriori, nessuno, neanche tra i suoi ex sostenitori, sembra più essere disposto a scommettere un solo centesimo sulla rielezione di Joe Biden.



(Tra i democratici, il governatore della California Gavin Newsom è uno dei potenziali protagonisti 2024 da tenere d'occhio)