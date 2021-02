Usa oltre l’impeachment: archiviato Trump, comincia l'era di Biden

Basta, è giunto il momento di voltare definitivamente pagina.

Il secondo impeachment si è concluso, l’imputato politico è stato assolto: nel bene e nel male, l’incredibile epopea di Donald Trump merita di essere archiviata.

Vale per la politica, appunto. Che deve finalmente mostrarsi in grado di andare oltre le polemiche e i processi, offrendo soluzioni e risposte.

Vale per i media, anche. Che devono liberamente sbarazzarsi della sensazione di essere orfani del personaggio che faceva titolo, che faceva vendere e che faceva dunque persino comodo.

Vale per Joe Biden, infine. Che deve saggiamente assumersi la responsabilità di prendere l’America per mano per portarla fuori dal pantano, della pandemia e dell’economia.

Il 14 marzo scadono gli aiuti e i sussidi che erano stati strutturati in chiave Covid e, ora che il Senato è di nuovo in condizione di poterci lavorare, si fa sempre più urgente e addirittura determinante l’approvazione di un nuovo piano. Un nuovo piano che vale già 1.900 miliardi di dollari, tra stimoli alla crescita, sovvenzioni per le piccole e medie mprese, paracaduti sociali e ulteriori fondi da destinare alla Sanità tra test e vaccini. Nancy Pelosi promette di chiudere la partita alla Camera entro la fine di febbraio, così da passare poi la palla al Senato dove tuttavia, a causa della mancanza di un’autentica maggioranza, la partita potrebbe complicarsi a colpi di stop, emendamenti e ripensamenti.

Il quadro è complesso e la nazione ha un bisogno pressoché disperato di scrollarsi di dosso il clima di rivalità che la avvelena oramai da anni.

Una nota positiva, però, arriva paradossalmente proprio dal fronte Covid, con i numeri del contagio che, per quanto ancora gravi, cominciano inequivocabilmente a scendere. Questo grazie al naturale declino stagionale nonché, ovviamente, al vitale impatto della massiccia campagna vaccinale.

Le premesse per farcela ci sono tutte.

Ora il tema per l’America non è più Donald Trump.

Ora il tema è l’America.

