Il Senato ha approvato il provvedimento per finanziare il governo federale fino all'8 febbraio, che consente di revocare lo shutdown, con 81 voti favorevoli e 18 contrari. Il testo passa adesso alla Camera dove è prevista l'approvazione, quindi sul tavolo del presidente Donald Trump per la firma. Via libera della Camera alla fine dello shutdwon. La misura approda ora sul tavolo del presidente Donald Trump per la firma.

Lunedì 22 Gennaio 2018, 21:20 - Ultimo aggiornamento: 23-01-2018 00:24

