Usa, sparatoria in una scuola: due morti, 19 feriti

Due morti e 19 feriti, di cui 14 per colpi d'arma da fuoco . È il bilancio provvisorio di una sparatoria che ha avuto luogo poco dopo l'ora di pranzo in una scuola superiore a Benton (una cittadina di poco meno di 5 mila abitanti che dista 230 chilometri dalla più grande città del Kentucky, Louisville), la Marshall County High School.



Le vittime sono una ragazzina, uccisa sul colpo, e un ragazzo, spirato in ospedale.

Martedì 23 Gennaio 2018, 15:53 - Ultimo aggiornamento: 23-01-2018 20:18

L'autore della sparatoria, un 15enne, è stato arrestato, non sono ancora chiari i motivi dell'assalto. Lo riferiscono le autorità locali. «È una tragedia - ha detto il governatore dello Stato, Matt Ebin -. Ci sono ancora molte cose da chiarire, evitiamo qualsiasi speculazione sulle indagini. Lasciamo finire il lavoro agli investigatori».