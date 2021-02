Covid, 35enne muore per la variante inglese, il dolore della moglie: «Sei stato un papà straordinario»

È morto a soli 35 anni a causa della variante inglese del Covid un uomo, padre di due figlie, della contea di Jefferson in Alabama. Ad Alfonzia Jackson Jr., questo il suo nome, era stata diagnosticata la variante B.1.1.7 all'inizio della scorsa settimana quando era già ricoverato all'ospedale UAB in gravi condizioni. Nella serata di martedì è stata la moglie, Ashley Jackson, ha dare la triste notizia della sua morte intorno alle 21:00 tramite un post Facebook.

Alabama father-of-two dies of UK's super-COVID at 35 https://t.co/arflWkgOb9 — Daily Mail Online (@MailOnline) February 4, 2021

«Signore, questa giornata è stata dura», scrive ai suoi amici «Non lo augurerei a nessuno perché ho salutato il mio fantastico marito». «Le nostre ragazze ti mancheranno davvero, sei stato un papà straordinario e manterrò vivo il tuo ricordo attraverso di loro e loro ti ricorderanno per sempre. Ora sei il nostro angelo custode e sei in pace, riposa sul mio fantastico marito finché non ci incontreremo di nuovo» conclude.

The best #girldad❤️ His story is still being written. The doctors says one thing but God have the final say! Continue to... Posted by Ashley Jackson on Sunday, 31 January 2021

L'emittente WBRC aveva già raccontato precedentemente la vicenda di Alfonzia Jackson Jr., al momento del suo ricovero in ospedale con sintomi Covid e mancanza di respiro, lo scorso 22 gennaio. La donna sostiene di non sapere in quale occasione il marito avesse mai potuto contrarre il virus. «Mio marito è andato solo a casa e al lavoro», ha detto incredula.

Partorisce in coma con il Covid, mamma incontra finalmente la sua bimba a 3 mesi dal parto

Un primo tampone a cui era stato sottoposto l'uomo in ospedale aveva dato esito negativo, ma dopo un intervento chirurgico per alleviare l'insufficienza cardiaca, un nuovo test aveva rilevato la presenza del Covid. Ad avvisare Ashley della positività del marito alla variante inglese è stata una chiamata del Dipartimento della Salute della contea di Jefferson. Poi la sopraggiunta necessità di un ventilatore per Alfonzia, fino al giorno del suo decesso. Una pagina chiamata "GoFundMe", originariamente creata per pagare le spese mediche dell'uomo, ha raccolto finora oltre 131.000 dollari, che saranno comunque donati alla sua famiglia.

Nel frattempo negli Stati Uniti la variante inglese sta diventando la mutazione più diffusa. L'ultimo rapporto della CDC (Centri per il controllo e la prevenzione di malattie) riporta 541 casi di mutazione britannica in 33 stati. La scorsa settimana in New Jersey, gli Stati Uniti avevano registrato la prima vittima di questo ceppo nel Paese, mentre il bilancio delle vittime di Covid-19 si avvicina ad un totale di 450.000 morti con oltre 26 milioni di casi registrati.

Covid Usa, 100 sopravvissuti alla Shoah ricevono il vaccino: il più anziano ha 102 anni

Vaccino, immunizzazione con due sieri diversi in Gran Bretagna: prima AstraZeneca, poi Pfizer

Ultimo aggiornamento: 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA