Venezuela, Maduro pronto al dialogo: «Si a elezioni, ma non presidenziali»

Maduro è pronto al dialogo con l'opposzione. Il presidente del Venezuela apre alla possibile mediazione di Paesi terzi nella crisi venezuelana. «Sono pronto a sedermi al tavolo dei negoziati con l'opposizione per parlare per il bene del Venezuela, per il desiderio di pace e per il futuro», ha detto Maduro in un'intervista all'agenzia russa Ria Novosti.



Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha detto oggi di essere pronto a sostenere colloqui con l'opposizione del paese e aperto alla possibilità di mediazione di paesi terzi, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa russa RIA.

Sarebbe molto bello organizzare elezioni politiche anticipate - ha detto -, sarebbe una buona forma di discussione politica, una buona soluzione per il voto popolare

Il Venezuela è stato immerso nella crisi politica la scorsa settimana dopo che gli Stati Uniti hanno riconosciuto Guaido, 35 anni, come presidente in carica, mentre la Russia ha continuato a sostenere Maduro.



Alla domanda sulla possibilità che paesi terzi si stiano mediando nella situazione di stallo, Maduro ha dichiarato:

Ci sono diversi governi, organizzazioni a livello globale, che stanno dimostrando la loro sincera preoccupazione per ciò che sta accadendo in Venezuela, hanno chiesto un dialogo

Nicolas Maduro rifiuta, invece, la richiesta di elezioni presidenziali anticipate. A chiedere la ripetizione del voto era stato il presidente dell'Assemblea Nazionale autoroclamato presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidò, che ha denunciato frodi e brogli in occasione dell'elezione di Maduro. «Le elezioni presidenziali in Venezuela si sono tenute e se gli imperialisti vogliono un nuovo voto lasciamoli aspettare fino al 2025», ha dichiarato, alludendo evidentemente a Washington.

Mercoledì 30 Gennaio 2019, 09:36 - Ultimo aggiornamento: 30-01-2019 09:54

