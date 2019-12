Precipita dal grattacielo dopo lo stupro: ergastolo per la morte della studentessa

Studentessa di 23 anni precipita dal ventunesimo piano del grattacielo dopo lo stupro. Adesso un tribunale turco ha condannato all'ergastolo Cagatay Aksu, e a 18 anni e nove mesi di prigione un suo complice, Berk Akand, per la violenza sessuale e la morte di Sule Cet, avvenuta il 24 maggio del 2018.

La studentessa universitaria è precipitata dal ventesimo piano di un grattacielo dopo aver subito una violenza sessuale. Le prime indagini condotte dalla polizia parlarono di suicidio, ma il fatto che non siano state trovate sue impronti digitali sulle finestre e che l'autopsia abbia rivelato i segni dello stupro hanno portato all'arresto dei due. Il processo ad Aksu e Akand è diventato un simbolo in Turchia per la lotta contro la violenza sulle donne. Attiviste presenti fuori dall'aula hanno accolto la sentenza con applausi, mentre i parenti di Aksu e Akand hanno parlato di verdetto politicamente motivato. La sentenza è stata accolta positivamente anche sui social media. Secondo l'osservatorio sul femminicidio Anti-Sayac, in Turchia sono circa 390 le donne uccise da uomini dall'inizio dell'anno.

Sgozzata davanti alla figlia di 10 anni: orrore in Turchia per l'ennesimo femminicidio, Erdogan: «Profondo dolore»

Ultimo aggiornamento: 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA