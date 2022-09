Zelensky coinvolto in un incidente d'auto. «Non è ferito gravemente»: si indaga sulla dinamica

Attimi di paura per Volodymyr Zelensky: l'auto su cui viaggiava infatti, è stata coinvolta in un incidente stradale a Kiev, ma il presidente ucraino non è rimasto ferito gravemente. Lo rende noto il portavoce presidenziale Serhii Nykyforov, in un post su Facebook.

Nykyforov ha spiegato che l'auto di Zelensky si è scontrata con un veicolo privato, ma non ha specificato quando l'incidente è avvenuto. «Il presidente è stato visitato da un medico: non sono state riportate ferite gravi», ha detto il portavoce aggiungendo che «le circostanze dell'incidente verranno accertate dalle forze dell'ordine». «I medici che accompagnano il capo dello Stato hanno prestato soccorso all'autista dell'auto privata e lo hanno messo su un'ambulanza», ha detto infine Nykyforov. Pochi minuti dopo la dichiarazione del portavoce di Zelensky, l'ufficio del presidente ucraino ha diffuso il video del discorso serale che il leader pronuncia ogni giorno.

LE ARMI - Mitch McConnell, che guida la minoranza repubblicana al Senato degli Stati Uniti, ha chiesto all'amministrazione Biden di fornire armi più letali all'Ucraina compresi i missili Atacms. Lo riporta l'agenzia Ukrinform. «Gli ucraini hanno bisogno di più armi di quelle che gli stiamo dando. Devono iniziare a ottenerle più velocemente e hanno bisogno di nuove capacità come i missili Atacms a lungo raggio, grandi droni e carri armati», ha detto il senatore in un discorso al Congresso americano. Mosca ha affermato ieri che «se Kiev ottenesse» i missili a lungo raggio che ha richiesto agli Stati Uniti «significherebbe un diretto coinvolgimento statunitense in un confronto militare con la Russia», secondo le parole dell'ambasciatore russo negli Usa, Anatoly Antonov. «Particolarmente preoccupante è il fatto che da molti mesi l'Ucraina sollecita la fornitura di Atacms, progettati per colpire obiettivi a una distanza massima di 300 km», ha aggiunto Antonov.

LA DIGA - Parte dei residenti di Kryvyi Rih, la città di origine del presidente Zelensky nell'Ucraina meridionale, è stata evacuata dopo che il fiume Inhulets ha inondato le strade a causa dell'attacco russo alla diga di ieri pomeriggio. Otto missili da crociera sono stati lanciati contro l'impianto. «La Russia ha commesso un altro atto terroristico. Hanno colpito una struttura idrotecnica molto grande, il tentativo è quello di lavare via una parte della nostra città. Stiamo monitorando la situazione, ma il livello dell'acqua è salito», ha detto il capo dell'amministrazione militare Oleksandr Vilkul, citato da Ukrinform.