Asse con M5S, no di Zingaretti ma nel Pd c'è chi ci lavora

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 18 Luglio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Comincia tutto in salita questo presunto o sussurrato o sperato dialogo tra Pd e M5S. «Non puoi presiedere, sei incinta», avrebbe detto il deputato Andrea Romano a Francesca Businarolo, presidente pentastellata della commissione Giustizia. Apriti cielo. M5S subito col dito puntato, si scomoda Di Maio per dire «vergogna, il Pd è il peggio», insomma, i cinquestelle vogliono far vedere le stelle al deputato dem. «Ho quattro figli e una certa cultura nonché esperienza politica, figurarsi se posso aver detto cose simili», rintuzza tranquillo Romano.