Atto di nascita registrato con due mamme, per la Procura è illegittimo: chiesta rettifica del doppio cognome

Va contro le leggi, e i pronunciamenti della Cassazione, un atto di nascita registrato con «due mamme». Per questo una coppia di donne gay di Padova si è vista notificare un atto giudiziario con il quale il Procuratore chiede al Tribunale la rettifica dell'atto di nascita della bambina della coppia (registrato il 30 agosto 2017), attraverso la «cancellazione» del nome della madre non biologica, e la «rettifica» del cognome attribuito alla figlia, tramite cancellazione di quello della 'seconda mammà. La bimba compirà fra poco 6 anni. Il Tribunale ha fissato l'udienza per la discussione del ricorso al 14 novembre prossimo.

La storia

Le coppia, 40enne, sposatasi all'estero, ha un secondo bimbo, figlio biologico dell'altra donna - all'anagrafe il secondo genitore della bambina - I due hanno pochi mesi d'età di differenza, e sottolinea la donna cui è indirizzato il ricorso della Procura, sono a tutti gli effetti «due fratelli», lo stesso doppio cognome, seppur con due mamme diverse.