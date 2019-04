Autonomia, Di Maio: «No al blitz della Lega, non si spacca il Paese»

Lunedì 29 Aprile 2019, 07:09 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2019 07:30

Accantonata magicamente la zuffa sulle Province, ieri la polemica quotidiana fra Lega e 5Stelle si è sviluppata sul tema dell'autonomia regionale, tema sempre caldo nella maggioranza ogni volta che rispunta fuori.Le indiscrezioni su un possibile blitz della Lega in Cdm sul tema, formulate più che altro a fini di campagna elettorale, hanno fatto andare su tutte le furie i 5Stelle. «Il M5S sarà garante della coesione nazionale - ha sottolineato Luigi Di Maio - Il Veneto e la Lombardia hanno votato e hanno diritto all'autonomia ma se autonomia vuol dire avere scuole di serie A e serie B, sanità di serie A e serie B, cittadini di serie A e serie B non sono d'accordo». In serata Di Maio è tornato sull'argomento con un post su Facebook: «In ogni caso quello dell'autonomia non è un argomento da affrontare di fretta».Musica completamente opposta sul fronte leghista. In un comizio a Cantù, Matteo Salvini, ha ribadito la linea del Carroccio: «Non vorrei che qualcuno usasse il Parlamento per perdere mesi o anni su una riforma che è urgente - ha detto - E quindi conto che a brevissimo il Consiglio dei ministri approvi la riforma che per la Lega è già ben chiara, c'è nel contratto di governo, i grillini sia in Lombardia sia in Veneto hanno votato e sostenuto il referendum quindi mi auguro che non abbiano cambiato idea. A me interessa che l'Italia diventi un Paese moderno, efficiente e fondato sulle autonomia e che nessuno perda tempo».«Pensare che si possa continuare a buttare la palla a fondo campo e si continui a procrastinare, è una modalità che non ci piace», ha affermato il presidente della Regione Veneto in una lunghissima dichiarazione all'Ansa. «E non credo neanche che l'autonomia - rileva Zaia - debba diventare oggetto di scontro politico perché, visto e considerato che i 5Stelle si richiamano spesso a Rousseau, alla democrazia rappresentativa, alla democrazia digitale, al popolo che deve decidere, la sintesi gliela abbiamo già fatta noi sgrezzando il lavoro».LA QUADRA MANCANTE«È già stato tolto, infatti, tutto quello che è dibattito politico, perché i cittadini si sono già espressi e hanno detto che pretendono l' autonomia- aggiunge Zaia - La storia del paese di serie e A e di serie B sta diventando ormai una scusa, è chiaro, che non serve a nulla nel negoziato giuridico e costituzionale sull' autonomia. Ci sono già tutti i correttivi, tutte le garanzie, nell'intesa. Ma è anche vero che non possiamo accettare che si continui a dire che questo è la secessione dei ricchi o un atto di egoismo».«Sulla riforma delle autonomie c'è qualcosa che non mi quadra», replica Barbara Lezzi, ministra per il Sud (M5S) che, intervistata dal Corriere della sera, sottolinea: «Si parla di un accordo che farà bene a tutti. Ma se non costa nulla a bilancio per lo Stato né per le Regioni, non capisco come si riesca a realizzare una riforma del genere. Ma vedremo, io parto sempre da una posizione di buona fede». «La riforma delle autonomie - sottolinea Lezzi - è un tema che abbiamo inserito nel contratto di governo e quindi mi aspetto che si arrivi a un accordo. E che la Lega non abbia paura del Parlamento, il quale ha il diritto di esprimersi liberamente ed emendare».«La verità è che la maggioranza giallo-verde non c'è un'idea di Paese», afferma il bersaniano, Roberto Speranza. «Litigano su tutto, dal decreto crescita, allo sblocca cantieri, adesso anche sulòl'autonomia e la reintroduzione delle Province. Che il potere fosse l'unico vero collante a tenere insieme questa maggioranza era evidente da tempo. Ma più passano i giorni e più risulta chiaro che Salvini e Di Maio non hanno alcuna visione condivisa sul futuro dell'Italia. Per noi le priorità sono evidenti: la sicurezza sul lavoro e del lavoro, insieme alla necessità di dare vita a un grande piano di investimenti per i nostri territori», aggiunge Speranza.