Autonomia differenziata, De Luca: «Faremo di tutto per bloccare il processo»

«Faremo di tutto per bloccare il processo dell'autonomia differenziata se vengono meno le questioni di contenuto e metodo democratico. Siamo pronti al ricorso alla Corte Costituzionale, alla mobilitazione sociale e alla lotta». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. «Lo spirito che abbiamo è di un nuovo Risorgimento se vanno avanti spinte destinate a disgregare l'unità del Paese», ha aggiunto.



«Dobbiamo cominciare a raccordarci con le altre Regioni del sud. A mano a mano la mobilitazione crescerà nel sud a meno che non prevalga la vocazione masochistica». Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso della conferenza stampa sull'autonomia differenziata. «Si dovrebbe camminare tutti insieme - ha detto De Luca - ma non possiamo precettare altri presidenti di Regione. Forse c'è stata una sottovalutazione anche in sede di conferenza delle Regioni, si pensava che fossimo ancora al presupposto, mentre il cambio di equilibri politici ha determinato una accelerazione e la definizione di contenuti che non si immaginava vasta. È un appello ad altri governatori del sud per la difesa degli interessi meridionali a fare una battaglia perché ci si liberi della furbizia e del non detto e si faccia una operazione di verità. Su questa strada combatteremo per il recupero di un meridionalismo non straccione ma fatto di grandi ideali».

Mercoledì 13 Febbraio 2019, 15:28 - Ultimo aggiornamento: 13-02-2019 18:10

