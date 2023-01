Bonaccini fa tappa ad Avellino, il candidato dem in tour nel Sud Italia

Passerà anche per Avellino il candidato alla segreteria del Pd Stefano Bonaccini. Il governatore dell'Emilia Romagna fa tappa in alcune città del Sud Italia: oltre al capoluogo campano, tra il 7 e l'8 gennaio Bonaccini andrà anche a Lecce, Taranto, Potenza e Matera. Il tour anticipa una grande iniziativa politica che si terrà il 28 e 29 gennaio al Talent Garden Calabiana di Milano.

Tutto ciò rientra in una grande iniziativa politica del candidato dem per rilanciare il confronto, sia interno che esterno al partito, e dialogare con associazioni, politici locali e cittadini in attesa delle primarie del Pd previste per il 19 febbraio.