Basilicata, regionali 2024. Seggi aperti oggi fino alle 23: orari, candidati, tutto quello che c'è da sapere

Si sono aperte alle 7 le urne in Basilicata per l'elezione del presidente della giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della dodicesima legislatura lucana. Si vota oggi, sino alle 23.00, e domani dalle 7.00 alle 15. Gli aventi diritto al voto sono 567.947, suddivisi in 682 sezioni (229 in provincia di Matera; 453 in provincia di Potenza) nei 131 Comuni lucani.

I candidati

Tre i candidati alla carica di presidente.