Raggi-Calenda, battibecco su Twitter. E il ministro replica: «Non sapete l'aritmetica»

«Virginia a proposito di concretezza: 1) rispondi nel merito dei punti sollevati 2) prenditi qualcuno nello staff che conosca l'aritmetica. Ti giuro che è utile per gestire la capitale d'Italia. Ad maiora». In un precedente tweet, Calenda aveva scritto: «Era doveroso provarci per Roma. Dopodiché due notizie positive oggi. Alcoa e non dover più avere a che fare con un'amministrazione comunale di dilettanti allo sbaraglio».

È bastato chiedere contezza del miliardo annunciato e mai stanziato dal MISE per scoprire che quello di @CarloCalenda è soltanto un bluff pre-elettorale: https://t.co/kQEvTji8zy pic.twitter.com/GVvEZ23wDz — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 15 febbraio 2018

Virginia a proposito di concretezza: 1) rispondi nel merito dei punti sollevati 2) prenditi qualcuno nello staff che conosca l'artimetica. Ti giuro che è utile per gestire la capitale d'Italia. Ad maiora https://t.co/RNBSamYQHl — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 16 febbraio 2018

Venerdì 16 Febbraio 2018, 10:06 - Ultimo aggiornamento: 16-02-2018 12:02

Non si placano le polemiche dopo il fallimento del tavolo istituito dal ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda per affrontare i problemi della Capitale. Dopo il tweet della sindaca di Roma Virginia Raggi, la quale ieri aveva "cinguettato" che il miliardo annunciato e mai stanziato dal MISE era stato un «bluff pre-elettorale», il ministro ha replicato in mattinata: