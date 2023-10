Beppe Grillo assolto: aggredì un giornalista tv ma per il giudice fu un «fatto tenue»

Assoluzione per Beppe Grillo. Il fondatore del M5S è stato assolto al processo a Livorno che lo vedeva imputato per violenza privata e lesioni ai danni del giornalista Francesco Selvi.

Assolto Beppe Grillo

Come spiegato dal legale di Selvi, l'avvocato Gian Claudio Emeri, il giudice ha accertato la sussistenza dei fatti ma ha assolto in base all'articolo 131 bis Cpp che esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto.

Grillo, giornalista aggredito: respinta la richiesta di archiviazione del pm, il giudice ordina l'imputazione coatta

Giornalista aggredito, il video pubblicato da Beppe Grillo scatena la polemica

I fatti risalgono al 2020, sulla spiaggia di Marina di Bibbona: Selvi stava cercando di intervistare Grillo per "Diritto e Rovescio" quando il comico gli strappò di mano il cellulare e lo spinse procurandogli un trauma distorsivo al ginocchio.