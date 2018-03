Beppe Grillo dà i numeri sul governo in spiaggia: «32 del M5S più il 10 del Pd arriveremo a una maggioranza...»

Venerdì 9 Marzo 2018, 22:20 - Ultimo aggiornamento: 10 Marzo, 10:31

In bermuda e maglietta a maniche corte, posta su Fb un video in cui 'gioca' sui numeri del governo. Ripreso al mare, in, il garante deltraccia sulla sabbia i numeri delle varie forze politiche in campo e cerca di far quadrare i conti.«La composizione per avere una democrazia e unin questo paesetto - dice - 32 del M5S più il 10 del Pd arriveremo a unadel 42. Di qua - prosegue spostandosi di qualche passo - abbiamo Forza Italia che siamo a 17, cioè il 16, il 15, non ricordo neanche più... Salvini al 17 e siamo a 34. Rimangono fuori libera e bella, cioè liberi e uguali, 3"."Qui - prosegue spostandosi ancora - possiamo Mettere tutti gli altri. Forse manca qualcosa: ah, Fdi possiamo portarli sia di qua che di là» e «possiamo fare un buon governo - prosegue levandosi in piedi e saltando sulle gambe - una buona democrazia in questo paese».