Elezioni, Berlusconi attacca M5S: «Hanno imparato presto a rubare». Di Maio: «Lui pagava Cosa Nostra»

«Caro Berlusconi, noi i bonifici li facciamo alle imprese italiane e ai cittadini italiani. Tu li hai fatti a Cosa nostra. È scritto tutto nelle sentenze». Lo ha detto a Bari il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, nel corso di una tappa del 'Rally per l'Italia'. «Entrambi gli schieramenti - ha spiegato Di Maio - gareggiano nel candidare imputati, condannati, e impresentabili. E oggi ho sentito Berlusconi dire avete visto il M5s, hanno fatto in fretta a imparare a rubare».



Queste le parole di Berlusconi, intervistato a 'Fatti e misfattì su Tgcom24: «La gente disgustata dalla politica ha guardato ai Cinquestelle pensando che non avrebbero rubato ma da quanto si vede dagli ultimi fatti ci hanno messo poco a imparare».

Sabato 24 Febbraio 2018, 20:28 - Ultimo aggiornamento: 24-02-2018 21:50

