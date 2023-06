Berlusconi funerali, il popolo di Silvio: i tifosi di Milan e Monza e la folla che ha riempito la piazza: «Grazie presidente»

Piazza Duomo si riempie per omaggiare Silvio Berlusconi. Oltre i politici di vip, ci sono tifosi rossoneri e del Monza. Non mancano i contestatori. Dalle prime file di sostenitori è partito un lungo applauso e qualche coro: «Silvio, Silvio, c'è un solo presidente». In piazza sventolano bandiere di Forza Italia e del Milan ed esposto in prima fila c'è anche un tricolore. Nel fondo della piazza sono state issate a mezz'asta tre bandiere di Italia, Unione europea e Milano.

Tante le persone venute a dare l'ultimo saluto all'ex premier. «Essere qui oggi è doveroso» dice una delegazione di Forza Italia arrivata da Vicenza.

In piazza anche molti sostenitori del Monza calcio e ogni tanto qualche coro calcistico con parole come «Silvio uno di noi» a scandire l'attesa. In piazza anche i tanti turisti che ogni giorno affollano Milano e che sono stupiti per le misure di sicurezza. La piazza infatti è quasi completamente transennata con varchi di accesso solo per entrare nell'area adibita al pubblico e parte dei negozi chiusa così come la fermata della metropolitana.

Berlusconi, i funerali di Stato e il lutto nazionale: per chi sono previsti e come funzionano

Il tifosi del Cavaliere

I più presenti, al momento, sono i tifosi del Milan, molti arrivati da lontano: «Un presidente come lui? Vediamo... - commenta un signore letteralmente ricoperto da bandiere rossonere - io ho iniziato con Rivera ad andare allo stadio, ho vissuto la Serie B. Oggi sono cambiate tante cose». I calciatori del Monza, squadra di proprietà di Silvio Berlusconi, sono arrivati in piazza del Duomo a Milano dove, alle ore 15, si terranno i funerali dell'ex premier morto lunedì all'ospedale San Raffaele.

Persone da tutto il Paese in Duomo, alcuni arrivano da Biella, altri dal Sud Italia e persino dalle isole. Come Alessandro, un fotografo-cameraman della Sardegna che ha lavorato negli anni per il Monza Calcio, conoscendo di persona il Cavaliere: «Ce ne vorrebbero tanti di creativi come lui. Ebbe la bellissima idea di fare le infrastrutture, modernizzare le ferrovie e le città. Ma non l'hanno permesso, sennò avrebbe governato per altri 30 anni».

Altri descrivono il Cavaliere come «un uomo generoso» che «è stato distrutto attraverso la magistratura». Un signore ha portato anche il suo cagnolino, al quale ha attaccato dei laccetti tricolori: «Si fa accarezzare da tutti, tranne i comunisti...». Presenti anche molti turisti, incuriositi dalla folla e dalle telecamere. La piazza è stata divisa in due. Prima della recinzione per la stampa, sono stati posizionati due maxischermi, alla sinistra e alla destra del Duomo. Altri due più piccoli, sempre ai lati della piazza, sono posizionati su due furgoncini. «In una parola? Berlusconi è storia», ha affermato un brianzolo. «Ha incarnato il sogno italiano», ha aggiunto Marco da Bergamo.

Fan e contestatori

«Chi non salta comunista è», «Un presidente, c'è solo un presidente» e ancora «Silvio! Silvio!»: sono alcuni dei cori che stanno intonando i sostenitori di Berlusconi in piazza Duomo, in attesa dei funerali del Cavaliere.

Una signora di Milano è arrivata in piazza Duomo per i funerali di Silvio Berlusconi con la maglia con la scritta 'Io non sono in luttò. «Perche? È un pregiudicato».

Arrivata la delegazione della #CurvaSud in piazza Duomo con le bandiere chiuse in segno di lutto per i funerali del Presidente #Berlusconi@RadioRossonera pic.twitter.com/GEgsBheBY2 — Simone Cristao (@SimoneCristao) June 14, 2023

Attimi di tensione con i presenti che hanno accerchiato la signora chiedendole di andare a casa: «Dobbiamo finirla con queste divisione» ha urlato un signore. «Abbia rispetto almeno per la morte e per la famiglia, vada via» ha aggiunto un'altra signora. «Adesso basta - ha concluso un'altra persona - sono 30 anni che gettate odio. Buffona, cerchi solo visibilità».