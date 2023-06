Berlusconi funerali, le corone di fiori al Duomo: da Belen Rodriguez a Lapo Elkann, gli omaggi dei vip

Da Belen Rodriguez a Lapo Elkann, dalla As Roma all'Inter e al Torino, dalla Regione Liguria alla Regione Lazio. Numerose lo corone floreali presenti in piazza del Duomo per omaggiare Silvio Berlusconi, scomparso lunedì scorso all'età di 86 anni.

Le corone istituzionali

Una quindicina di corone di fiori sono state lasciate sul sagrato davanti al Duomo, dove oggi alle 15 saranno celebrati i funerali dell'ex premier. Oltre alla corona della premier Giorgia Meloni, sono state deposte anche quelle del gruppo Senato Forza Italia, una di Fratelli d'Italia e una del Partito socialista italiano composta da garofani rossi. Ci sono anche i fiori della senatrice azzurra Licia Ronzulli, del Comune di Roma, della Regione Abruzzo, dell'ambasciata di Israele e del consolato generale del Kuwait. La piazza è divisa a metà dalle transenne. Dietro al corridoio per la stampa si stanno raggruppando moltissimi curiosi, alcuni con la maglia del Milan e del Monza. Tre ragazzi hanno esposto uno striscione con scritto 'L'Italia è il Paese che amò, citazione dal discorso della discesa in campo di Berlusconi del 1994.

Gli omaggi dei vip

Tra le tante corone di fiori recapitate quella dalla presentatrice Tv Belen Rodriguez, dall'imprenditore Lapo Elkann e dalla Dai.

I messaggi di Lapo e della Rai

Bianco e rosso i colori prevalenti ma non mancano toni di giallo, arancio e viola tra le composizioni floreali. «Con eterno affetto, non ti dimenticheremo mai» è il messaggio firmato da Lapo Elkann e da sua moglie Joana, mentre girasoli e gerbere rosse decorano la corona inviata dalla As Roma. Rose bianche e rosse assieme a calle dello stesso colore adornano invece le corone della Rai e della famiglia Ghedini.



Nontiscordardimé, hortensie e tralci di edera e felce con alcune rose color cipria caratterizzano la corona inviata dall'Inter. Non mancano una corona ricca di varietà di fiori tutti sui toni del bianco firmata

Mediaset Espana e un'altra con orchidee bianche che reca sul nastro il solo nome 'Niccolò'. Tra gli altri omaggi floreali anche uno dell'Avvocatura dello Stato e dei residenti di Milano 2.