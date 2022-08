Berlusconi a Monza e Meloni a Roma, le scelte tattiche dei big per le liste del centrodestra

Il programma prevede Silvio Berlusconi candidato a Monza, Matteo Salvini a Milano e Giorgia Meloni a Roma. Poi cala il silenzio più assoluto: gli stati maggiori dei partiti sono al lavoro per definire il puzzle candidature. Il centrodestra non sembra avere fretta di chiudere: la riunione finale per le liste, al momento, è fissata per giovedì. E per ora tutti tacciono: chi per scaramanzia, chi per esperienza nessuno si espone anche perché, argomentano i vari colonnelli dei partiti, in questo momento il centrodestra lascia volentieri la ribalta mediatica ai Dem: fra il caos con Calenda e il caos liste del Pd con le accuse e i veleni interni favoriscono Meloni, Salvini e Berlusconi.

I CENTRISTI

Insomma, la battuta che circola è “lasciamogli i giornali che ci stanno facendo campagna elettorale loro”. Al netto però delle battute sul caos a sinistra, il centrodestra non ha ancora chiuso tutto. E non ci sono solamente i collegi tornati in discussione, ma anche alcuni che non erano ancora stati definiti, come quelli per i rassemblement centristi: mercoledì il quadro della divisione per partiti dovrebbe essere chiuso e per giovedì si dovrebbe arrivare alla definizione dei nominativi delle liste da presentare al Viminale. Le novità dell’ultima settimana - la rottura Pd/Calenda, l’accordo Pd/massimalisti, l’accordo Calenda/Renzi e le liste Dem - incidono anche sul centrodestra. Ad esempio, a Roma, dove due collegi uninominali, Camera 1 e Senato 2, “ritagliati” quasi sul Pd e che fino a due settimane fa erano considerati collegi difficili, con l’avventura in solitaria di Calenda e le scelte dei candidati Pd potrebbero tornare contendibili.



UN CATTOLICO

Quindi, su entrambi - inizialmente i candidati avrebbero dovuto essere espressione di Forza Italia - si sta riflettendo se candidare un nome di grande peso per provare a strapparli al centrosinistra. Nel caso, alla Camera verrebbe scelto un esponente vicino al mondo cattolico visto che il candidato Dem, Paolo Ciani, è “vicino” alla Comunità di Sant’Egidio. Dalla Meloni sanno che, pur conteggiando il taglio dei parlamentari, la crescita del partito porterà alla riconferma di tutti gli uscenti e più o meno a triplicare gli eletti che passeranno da 32 deputati e 18 senatori a circa un centinaio alla Camera e una cinquantina al Senato. A differenza di tutti gli altri partiti - compreso il Pd che è comunque dato in crescita - che devono fare i tagli per compensare la diminuzione dei parlamentari (da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori), in Fratelli d’Italia c’è il problema contrario: non tanto riempire le liste quanto portare in Parlamento una classe dirigente all’altezza. Quindi, mandare i big a correre negli uninominali “pericolanti”, se vincenti, avrà un doppio effetto: aver strappato un collegio prezioso al centrosinistra e, secondo, liberare un posto nei listini proporzionali. Dall’entourage di FdI quindi confermano che la prima a muoversi così - uninominale più i proporzionali per trascinare il voto - sarà Giorgia Meloni. Stessa cosa per Fabio Rampelli, vicepresidente uscente della Camera, per il quale sarebbe stato individuato il terzo collegio uninominale del Lazio, corrispondente ai Municipi V e VI.

I COLLEGI

Per il Senato, appare definita la candidatura negli uninominali Lazio 1 di Claudio Durigon per la Lega e Lazio 6 per Claudio Fazzone (Forza Italia). Poi ci sono i posti per i centristi - “Noi con l’Italia” di Maurizio Lupi, “Italia al Centro” di Giovanni Toti e Gaetano Quagliariello, “Coraggio Italia” di Luigi Brugnaro, e l’UdC di Lorenzo Cesa - che si presenteranno sotto il simbolo “noi moderati”. Per loro i posti sono 15: 4 ciascuno a Lupi e Toti, due a Brugnaro, 2 all’UdC. In aggiunta, altri tre seggi: uno a Gianfranco Rotondi, uno a Vittorio Sgarbi e uno a Michela Vittoria Brambilla. In Lombardia si candida Silvio Berlusconi, come si diceva, probabilmente nel collegio che comprende il Comune di Monza, dove il Cavaliere potrà sfruttare i vantaggi dei suoi ultimi successi calcistici. Ieri sera Matteo Renzi annunciava che avrebbe sfidato il Cavaliere, ma non è ancora chiaro se i due ex premier si ritroveranno davvero nello stesso collegio.