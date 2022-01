Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano: «Controlli di routine»

Silvio Berlusconi è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per eseguire alcuni esami di controllo di routine. «Nulla di grave, solo la necessità di check up di rito» dopo aver avuto il Covid e dopo essere stato colpito da una gastroenterite lo scorso maggio.

Proprio ieri il leader di Forza Italia ha annunciato di ritirare l sua candidatura alla presidenza della Repubblica. Ma non si è presentato al vertice del centrodestra a Roma e tra i motivi, forse, ci sarebbero anche questi controlli. Berlusconi ha annunciato il suo ritiro dalla corsa per il Quirinale affidando la sua posizione ad una nota scritta, letta dalla senatrice Licia Ronzulli collegata via Zoom con gli altri leader della coalizione.

Le condizioni di salute

Covid e a cui si aggiungono i problemi cardiaci (la fibrillazione atriale parossistica, un’alterazione del ritmo del cuore che l’ex premier si trascina da tempo e si riacutizza di tanto in tanto: per tenerla sotto controllo ha, da anni, un pacemaker). Proprio per il Covid l’ex premier era stato ricoverato lo scorso settembre. A gennaio, era poi stato ricoverato d’urgenza in ospedale nel Principato di Monaco per accertamenti.