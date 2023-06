Berlusconi morto, da Salvini a Schlein il cordoglio della politica: «Ciao grande italiano, è finita un'epoca»

Silvio Berlusconi è morto. Il mondo della politica italiana ha espresso cordoglio per la scomparsa di un uomo che ha rappresentato un pezzo di storia italiana. Il Vicepremier e Ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, questa mattina a Lesa in provincia di Novara, ha chiesto un minuto di silenzio per Silvio Berlusconi definendolo «un grande uomo e un grande italiano».

Berlusconi, le date chiave della sua vita: la fondazione di Edilnord nel 1963, l'acquisto del Milan nel 1986

Senato disponibile per Camera Ardente

«Ho fatto sapere alla famiglia e alla figlia Barbara che, se lo ritenessero, il Senato è disponibile ad allestire la camera ardente. Il Senato sarebbe orgoglioso di poter dare l'estremo saluto a un uomo che ha segnato la vita del Paese». L'ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in collegamento telefonico con il Tg1, in un ricordo del leader e senatore di Forza Italia. E ha aggiunto: «Simbolicamente credo sia qualcosa che abbia un significato, ma la decisione è chiaramente della famiglia. Io posso solo dare la disponibilità del Senato»

«Berlusconi rivoluzionò la politica italiana con la discesa in campo nel '94. Ebbi l'onore di collaborare all'epoca del milione a piazza San Giovanni verificandone la visione politica e la sensibilità nei rapporti umani. Esprimiamo cordoglio verso la famiglia e verso la comunità di Forza Italia. L'eredità di Silvio Berlusconi è già sui libri di storia». Così il presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone (FDI) commenta la scomparsa del leader di FI.

Silvio Berlusconi è morto: il Cav si è spento oggi all'età di 86 anni al San Raffaele

Ho pianto prima mio padre, poi ho pianto mia madre, come tutti arrivato alla mia età ho pianto alcuni amici carissimi, affetti veri, di cui faccio fatica anche solo a parlare. Oggi piango Silvio, amico di tanti momenti, di tanti anni insieme, di tante risate e anche di tanti momenti difficili. Le rispettive malattie, i rispettivi lutti: tante volte ho ricevuto il suo abbraccio e lui il mio. È difficile dire altro. Quello che ha fatto Silvio Berlusconi da imprenditore, da presidente del Milan e da uomo delle nostre istituzioni lo consegniamo alla storia del nostro Paese, che ha contribuito a rendere grande. Io oggi ricordo l'amico Silvio, piango l'amico, con una preghiera che so che apprezzerebbe, mandando un grande abbraccio alla sua grande famiglia, ai suoi figli, a tutti quelli che gli volevano bene come me». Così il ministro per gli Affari Regionali e l'Autonomia, Roberto Calderoli, ricorda Silvio Berlusconi.

«Un grande, enorme dolore. Saverio Romano.

Condoglianze anche dal ministro del Turismo, Daniela Santanchè: «Rimarrai sempre con noi, buon viaggio presidente». «Un uomo che ha fatto la Storia. Un abbraccio alla sua famiglia e il cordoglio commosso nostro da Italiani per un grande Uomo». Lo scrive sui social il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, alla notizia della morte di Silvio Berlusconi.

Rimarrai sempre con noi, buon viaggio Presidente pic.twitter.com/PphTnbc4aA — Daniela Santanchè (@DSantanche) June 12, 2023

«Arrivederci Silvio, hai vissuto la tua vita fino all'ultimo minuto, senza mai mollare. Buon viaggio». Lo scrive su Facebook la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli.

Berlusconi, il video dall'ospedale alla convention Forza Italia: «Non mi sono mai fermato»

I messaggi di Schlein, Renzi e Conte

«Di fronte alla scomparsa di Silvio Berlusconi vogliamo far arrivare tutta la nostra vicinanza al dolore della sua famiglia, dei suoi cari e di tutta Forza Italia, così come vogliamo che arrivi al Governo e alle forze di maggioranza. Con la morte di Silvio Berlusconi si chiude un'epoca. Tutto ci ha divisi e ci divide dalla sua visione politica, resta però il rispetto che umanamente si deve a quello che è stato un protagonista della storia del nostro Paese. Le più sentite condoglianze da parte del Partito Democratico». Ad affermarlo in una nota è la Segretaria del PD, Elly Schlein.

«Silvio Berlusconi è stato un imprenditore e un politico che in ogni campo in cui si è cimentato ha contribuito a scrivere pagine significative della nostra storia. Ha acceso e polarizzato il dibattito pubblico forse come nessun altro, e anche chi lo ha affrontato da avversario politico deve riconoscere che non gli sono mai mancati il coraggio, la passione, la tenacia». Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte. «In questo momento di profondo dolore - aggiunge l'ex premier - tengo a far pervenire ai suoi cari e alla sua famiglia il sincero e rispettoso cordoglio mio e del Movimento 5 Stelle».

«Silvio Berlusconi ha fatto la storia in questo Paese. Tanti lo hanno amato, tanti lo hanno odiato: tutti oggi devono riconoscere che il suo impatto sulla vita politica ma anche economica, sportiva, televisiva è stato senza precedenti. Oggi l'Italia piange insieme alla famiglia, ai suoi cari, alle sue aziende, al suo partito. A tutti quelli che gli hanno voluto bene il mio abbraccio più affettuoso e più sincero». Lo scrive il leader di Italia viva Matteo Renzi sui social. «In queste ore porto con me i ricordi dei nostri incontri, dei tanti consigli, dei nostri accordi, dei nostri scontri - aggiunge l'ex premier -. Ma soprattutto di una telefonata in cui Silvio, non il Presidente, mi ha fatto scendere una lacrima parlando della mamma. Ci mancherai Pres, che la terra ti sia lieve».

Il sindaco di Milano

«Milano piange Silvio Berlusconi. Su di lui ogni italiano ha un'opinione, maturata nei lunghi anni della sua centralità imprenditoriale, sportiva e politica. Ma questo è il momento del cordoglio e del rispetto. Di certo dobbiamo dargli atto di aver molto amato Milano». Così su Twitter il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

«Sono commosso. Per tanti anni è stato come un fratello». Lo ha dichiarato Umberto Bossi sulla scomparsa del presidente di Fi Berlusconi.ù

«Con la scomparsa del Presidente Berlusconi se ne va un'epoca della storia italiana e delle nostre vite. Nella mia mente si affollano un'infinità di ricordi: alcuni belli ed anche divertenti che hanno segnato la nostra amicizia, altri più amari, com'è inevitabile nelle cose di questo mondo. Silvio è stato un grande della vita italiana e penso che, a questo punto, dovrebbero riconoscerlo anche i suoi oppositori: il che non significa condivisione, ma rispetto». Lo afferma il senatore Pier Ferdinando Casini. «Ho negli occhi l'ultima passeggiata che feci con lui nel parco della sua villa ad Arcore, dopo la riconferma del presidente Mattarella: addio Silvio, tu sai che, nonostante i nostri contrasti, ti ho voluto bene!».

«Il presidente Berlusconi per questo paese è stato l'Alfa e l'Omega della vita politica: per chi lo ha apprezzato e per chi ne è stato irriducibile avversario, è stato comunque il metro di un cambiamento del paese». Così Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria ed ex giornalista Mediaset. «Il mio primo pensiero è per la famiglia e per i figli. Per Marina e Piersilvio con cui ho lavorato anni, con gli altri figli che lo hanno diviso in questi 30 anni con un impegno costante per il paese ed è anche difficile mettere insieme quello che ha rappresentato - ha aggiunto-. La seconda Repubblica Italiana nasce con il presidente Silvio Berlusconi e credo che si chiuderà con lui. Penso che tutti oggi possano apprezzare lo sforzo gigantesco fatto dal presidente Berlusconi per cambiare e modernizzare questo paese. Adesso spero che tutti sappiano cogliere un'eredità che è davvero gigantesca e non può essere di nessuno, ma eredità collettiva di questo paese. Certamente Berlusconi resterà nel Pantheon di chi ha fatto un pezzo di storia di questa Repubblica come Alcide De Gasperi e come prima di lui pochi altri giganteschi leader».