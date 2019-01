Berlusconi e le strette di mano: «Meno male che non mi hanno stretto l'uccello»

Venerdì 18 Gennaio 2019, 22:33 - Ultimo aggiornamento: 19 Gennaio, 07:07

«Menomale che non mi hanno stretto l'uccello», così Silvio Berlusconi in una battuta durante la visita in Sardegna commenta le strette di mano ricevute al bar Mariuccia di Pirri, un comune del cagliaritano. Lo rivela l'agenzia Dire che mostra il video del leader di Forza Italia. Al suo fianco Daniela Noli, la candidata azzurra alle elezioni che dovranno assegnare il seggio a Montecitorio, vacante dopo le dimissioni dell'ex M5s Andrea Mura.«La Sardegna spesso in passato ha anticipato quello che poi è accaduto in Italia. Noi qui siamo sulle nostre convinzioni riguardo lo sviluppo dell'economia, l'aumento del benessere, l'aumento dei posti di lavoro e quindi riteniamo che in Sardegna, in Italia, in Europa si debba realizzare l' equazione dello sviluppo e del benessere che ovunque è stata realizzata nel mondo ha prodotto risultati straordinari». Lo ha detto il leader di FI intervistato da Radio Monte Carlo.